Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng của Trung Quốc

Được tin tối 22/10/2026 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trận động đất xảy ra lúc 22h33 phút ngày 22/10 tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng.

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến 10h sáng 23/10 theo giờ Việt Nam, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương./.

Động đất tại Tây Tạng: Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng.