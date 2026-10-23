Động đất tại Tây Tạng: Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, nhanh chóng điều trị cho người bị thương và nỗ lực giảm thiểu thương vong sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam nước này.

Trong chỉ thị quan trọng đưa ra sau trận động đất, ông Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

Đáng lưu ý, khu vực chịu ảnh hưởng nằm ở độ cao lớn, nhiệt độ thấp, làm gia tăng khó khăn cho công tác cứu hộ và nguy cơ đối với người dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn và tình hình thời tiết nhằm phòng ngừa các thảm họa thứ cấp; đồng thời bố trí nơi ở phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng, khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Trận động đất xảy ra lúc 22h33 phút ngày 22/10 tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng. Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến 10h sáng 23/10 theo giờ Việt Nam, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Trước tình hình này, Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3.

Một tổ công tác đã được cử tới khu vực bị ảnh hưởng để hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cứu trợ. Các quan chức liên quan tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác ứng phó.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cũng hướng dẫn lực lượng chức năng Tây Tạng triển khai thiết bị bay không người lái Wing Loong để khảo sát, đánh giá thiệt hại tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia Trung Quốc đã điều động tổng cộng 350 nhân viên cứu hộ cùng 83 phương tiện tới khu vực xảy ra động đất.

Tính đến 6h30 ngày 23/10, 120 nhân viên cứu hộ và 27 phương tiện đã có mặt tại hiện trường; 230 nhân viên cùng 56 phương tiện thuộc lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Tây Tạng đang tiếp tục hành trình tăng viện, sau khi đã đi vào địa phận hành chính thành phố Na Khúc.

Song song với hoạt động cứu nạn, chính quyền các cấp từ trung ương, khu tự trị, thành phố đến huyện đã huy động hàng cứu trợ và chuyển từng đợt tới khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến 4h30 ngày 23/10, số hàng được huy động gồm 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.239 lều bạt, 2.821 giường gấp và 4.280 chăn, cùng các nhu yếu phẩm khác./.

Trung Quốc khẩn trương cứu hộ sau trận động đất lớn tại Tây Tạng Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa động đất tại Tây Tạng từ cấp 4 lên cấp 3.