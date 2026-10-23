Hội nghị COP31 tập trung vào thực thi các chính sách khí hậu

Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci cho biết Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) sẽ tập trung vào việc thực thi các chính sách khí hậu.

Phát biểu tại một sự kiện hướng tới Ngày Liên hợp quốc, bà Ekinci nhấn mạnh COP31 được định hướng là "kỳ hội nghị tập trung vào thực hiện,” thể hiện kỳ vọng rằng thập kỷ thứ hai triển khai Hiệp định Paris cần chú trọng biến các cam kết thành hành động thực tế, thay vì chủ yếu tiếp tục đàm phán và thông qua các quyết định mới.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết các ưu tiên khí hậu quốc gia với vấn đề tài chính thông qua "Cầu nối Thực thi Khí hậu," một sáng kiến phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm chuyển hóa các mục tiêu khí hậu thành những dự án có khả năng thu hút vốn.

Bên cạnh các phiên đàm phán chính thức, hội nghị sẽ lồng ghép chương trình hành động với sự tham gia của các thành phố, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới nghiên cứu, tổ chức xã hội và thanh niên. Chương trình nghị sự cũng bao gồm 6 mục tiêu toàn cầu cho năm 2035.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ Babatunde Ahonsi cho rằng ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội.

Mô tả cách tiếp cận này là "chủ nghĩa đa phương bao trùm," ông cho biết quá trình chuẩn bị cho COP31 đã thu hút sự tham gia đối thoại của nhiều doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhóm thanh niên và tổ chức phụ nữ.

Hội nghị COP31 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/11 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum cho biết nước chủ nhà dự kiến đón 85 nhà lãnh đạo thế giới cùng gần 300 bộ trưởng tham dự.

Theo ông Kurum, ban tổ chức đã phê duyệt 159 gian hàng và 90 văn phòng phái đoàn, con số kỷ lục đối với một hội nghị của Liên hợp quốc. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt khách, với các hội trường, khu triển lãm và trung tâm báo chí được thiết kế để phục vụ 4.000 phóng viên.

Về công tác an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết 26.000 nhân viên từ lực lượng cảnh sát, hiến binh và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được huy động để triển khai các biện pháp bảo vệ đồng bộ trên bộ, trên không và trên biển nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra an toàn./.

Hội nghị COP31 thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm với khí hậu Hội nghị COP31 sắp tới sẽ giải quyết trực diện những lo ngại ngày càng tăng về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, cũng như "dấu chân carbon" khổng lồ do công nghệ này tạo ra.