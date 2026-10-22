Việt Nam-EU tiếp tục ký kết mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 22/10, tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu đã ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Ủy ban châu Âu, hướng tới mở rộng trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thông qua Ý định thư, hai bên mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trọng tâm là tăng cường kết nối trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+, Chương trình Đối tác toàn cầu về giáo dục (GPE) và các chương trình giáo dục khác; thúc đẩy trao đổi người học, giảng viên, nhà nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu chung.

Hai bên mong muốn xây dựng lộ trình toàn diện cho các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo hiện có và dự kiến triển khai trong thời gian tới, qua đó tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Ý định thư thể hiện định hướng hợp tác của hai bên, tiếp nối những kết quả đã đạt được, hướng tới quan hệ đối tác thực chất, cùng có lợi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ý định thư được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng được xác định tại Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam (PCA), ký năm 2012 và có hiệu lực năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Những năm qua, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - EU được triển khai thông qua cơ chế song phương với các quốc gia thành viên và các chương trình đa phương. Trong 5 năm gần đây, Việt Nam đã ký khoảng 30 điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về hợp tác giáo dục, đào tạo với các thành viên EU đồng thời tích cực phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác giáo dục Á - Âu (ASEMME).

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Chương trình Erasmus+ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2015-2025, khoảng 3.700 sinh viên, nghiên cứu viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam đã đến châu Âu theo chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế (ICM). Trong khuôn khổ Chương trình học bổng thạc sỹ Erasmus Mundus (EMJMD), Việt Nam tham gia 36 dự án hợp tác với các trường đại học châu Âu; 427 suất học bổng đã được trao cho sinh viên Việt Nam.

Cùng giai đoạn này, Ủy ban châu Âu tài trợ 99 dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học (CBHE) cho các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và các bộ, ngành Việt Nam.

Từ năm 2023 đến nay, Việt Nam tham gia 2 dự án thuộc Chương trình Jean Monnet và tiếp tục hợp tác nghiên cứu với các đối tác châu Âu trong khuôn khổ Chương trình Marie Skłodowska-Curie Actions. Các chương trình góp phần nâng cao năng lực giáo dục đại học, thúc đẩy trao đổi quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tự chủ đại học và tăng cường hợp tác nghiên cứu.

Việc ký Ý định thư góp phần mở rộng hợp tác giáo dục, thúc đẩy trao đổi học thuật và nghiên cứu giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam đứng đầu châu Á về số lượng dự án CBHE và thuộc nhóm 3 quốc gia có nhiều chương trình trao đổi ICM nhất theo đánh giá của cơ quan phụ trách văn hóa và giáo dục EU.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Chương trình hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET) có tổng vốn tài trợ gần 51 triệu euro, thời gian thực hiện 5 năm kể từ ngày ký Hiệp định tài chính. Hiệp định tài chính được ký ngày 31/12/2025, tạo cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác châu Âu phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm kết nối các cơ sở giáo dục, giới thiệu cơ hội học bổng và thúc đẩy hợp tác học thuật. Tiêu biểu là Hội nghị thượng đỉnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Erasmus+ năm 2023 và Hội nghị Erasmus+ và Tuần lễ giáo dục đại học châu Âu tại Hà Nội ngày 3/11/2025.

Các đề xuất hợp tác thời gian tới sẽ tập trung vào tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và châu Âu; thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Erasmus+, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và năng lượng xanh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ Chiều 21/10 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brussels, bắt đầu chuyến thăm EU và Bỉ.