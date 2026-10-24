Nông sản Việt Nam tìm cách thâm nhập trực tiếp thị trường Italy

Ngày 23/10, tọa đàm “Đối thoại nông sản Italy-Việt Nam” đã diễn ra tại trụ sở Hiệp hội trồng trọt Italy (AIC) ở thủ đô Rome, thảo luận cơ hội hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông sản và gia vị.

Sự kiện do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Phòng Thương mại Italy-Việt Nam (CCIV), AIC cùng Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) phối hợp tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Italy đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại luôn là trụ cột quan trọng.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, và Italy giữ vững vai trò đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Tổng kim ngạch hai chiều 9 tháng đầu năm 2026 đạt xấp xỉ 5,9 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bức tranh thương mại tổng thể này, nhóm hàng nông sản - đặc biệt là hồ tiêu, hạt điều, càphê, quế, hồi và các loại cây gia vị - luôn đóng vai trò là nhóm hàng chiến lược, là điểm sáng bền vững kết nối hai nền kinh tế.

Italy hiện nhập khẩu khoảng 3.800-5.000 tấn hồ tiêu mỗi năm. Theo dữ liệu 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam duy trì vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Italy với 662 tấn, chiếm 23,6% thị phần.

Tuy nhiên, con số này ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự chững lại nói chung của thị trường châu Âu, mà còn do xu hướng các doanh nghiệp Italy gia tăng nhập khẩu gián tiếp qua các đại lý trung gian tại Đức và Hà Lan thay vì thu mua trực tiếp từ Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện Thương vụ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong nỗ lực tiếp cận thị trường Italy. (Ảnh: Việt Hải/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome, Chủ tịch VPSA Hoàng Thị Liên cho biết xu hướng nêu trên là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, buộc chúng ta phải tìm cách thâm nhập trực tiếp hơn để rút ngắn công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và làm mới thương hiệu tại Italy.

Theo bà, dù Italy là thị trường “cực kỳ khó tính,” nhưng nếu chinh phục được, uy tín này sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp Việt Nam tiến vào các thị trường khác.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đều thống nhất cho rằng tuân thủ quy chuẩn an toàn thực phẩm, phát triển bền vững và tính minh bạch là yếu tố sống còn trong nỗ lực tiếp cận sâu vào kênh chế biến thực phẩm và bán lẻ tại Italy.

Thư ký AIC Marco Mabritto đã nhấn mạnh đến tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việc hai bên thấu hiểu lẫn nhau lúc này là rất quan trọng.

Ngoài ra, tính bền vững bắt buộc phải đảm bảo sự tôn trọng và có chứng nhận đầy đủ cho người lao động làm việc trong chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm ở cả hai quốc gia.

Đồng quan điểm về việc cần xây dựng sự kết nối bền vững, Chủ tịch CCIV Phạm Văn Hồng cho rằng rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam không nằm ở công nghệ hay vốn.

Thay vào đó, doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ hơn nữa về thị trường Italy, thông qua 2 từ khóa là “niềm tin” và “luật chơi.” Đây chính là những điều kiện then chốt để từ đó Thương vụ Việt Nam và CCIV có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Italy.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Phạm Thị Vân Thành, Bí thư thứ nhất Thương vụ Việt Nam tại Italy, khẳng định ngành nông sản Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, chuẩn hóa vùng trồng và hệ thống GPS để đáp ứng các quy định khắt khe như Quy định chống phá rừng (EUDR) của EU.

Đại diện Thương vụ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ cùng VPSA và CCIV để hỗ trợ doanh nghiệp xác minh đối tác, tư vấn hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại cuộc tọa đàm. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Sự chủ động từ phía doanh nghiệp Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn cung đạt chuẩn, kết hợp với công nghệ chế biến và năng lực phát triển thương hiệu của Italy, sẽ là chìa khóa để tối ưu hóa ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA), đưa nông sản Việt khẳng định chỗ đứng vững chắc tại thị trường Nam Âu./.

Việt Nam-Italy thúc đẩy hợp tác, mở rộng dư địa thương mại Italy không chỉ là một thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn đóng vai trò là cửa ngõ thương mại chiến lược để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào khu vực Nam Âu và toàn bộ thị trường.