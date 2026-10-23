“Bài ca Tây Nguyên”: Thêm kênh tiêu thụ cho đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi

Sáng 23/10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều đặc sản của Gia Lai và Quảng Ngãi.

Diễn ra từ ngày 23-25/10, chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, với sự tham gia của Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS.

Hơn 60 sản phẩm được giới thiệu tại chương trình gồm càphê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống, yến sào, sâm Ngọc Linh và nhiều đặc sản khác. Tại không gian trưng bày, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Việc đưa đặc sản địa phương đến khu vực trung tâm Hà Nội tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối.

Hơn 60 sản phẩm được giới thiệu tại chương trình gồm càphê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống, yến sào, sâm Ngọc Linh và nhiều đặc sản khác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh yêu cầu gắn quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, thông qua “Sức sống hàng Việt,” Cục tạo thêm không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm những phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Điểm nhấn của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream trên nền tảng số. Trong khi không gian trưng bày giúp khách hàng tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm tại chỗ, livestream mở rộng khả năng tiếp cận người mua ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Doanh nghiệp qua đó có thêm kênh tương tác, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Phiên livestream diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ 30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, mua sắm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, cho biết chương trình thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, cơ quan quản lý và các địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thiết thực gắn với phát triển thị trường trong nước và ứng dụng công nghệ số trong thương mại.

Bà Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò của lực lượng trẻ trong đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tham gia các hoạt động kết nối tiêu thụ giúp tuổi trẻ ngành Công Thương phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream trên nền tảng số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các địa phương, chương trình không chỉ là dịp giới thiệu đặc sản mà còn giúp cơ sở sản xuất tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, kỳ vọng việc kết hợp trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến, mở rộng kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ./.

“Sức sống hàng Việt” là chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, bán hàng trực tiếp với ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Việt. Kỳ tổ chức thứ 15 tiếp tục hướng tới kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và phát triển thị trường trong nước.

Đặc sản An Giang hội tụ tại Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt” Từ ngày 28-30/8, người tiêu dùng Thủ đô có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của An Giang tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12.