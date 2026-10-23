Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tiết kiệm năng lượng năm 2026

Ngày 23/10, tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), Cục Năng lượng-Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng-Thịnh vượng tương lai,” cuộc thi nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, thúc đẩy hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng-Dầu khí nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với các gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

Theo ông Trần Thanh Tùng, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cùng với hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là giúp tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với tình huống thực tế. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước xây dựng thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả.

Năm 2025, mùa thi đầu tiên đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Tiếp nối kết quả này, Ban Tổ chức mong muốn các đơn vị tiếp tục phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại đơn vị.

“Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ Cuộc thi vào cuộc sống,” ông Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Với sinh viên, cuộc thi là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo. Ban Tổ chức kêu gọi sự hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân cả nước, đặc biệt là thanh niên, sinh viên.

Tại lễ phát động, hoạt động tương tác tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thu hút đông đảo sinh viên. Thông qua các câu hỏi, người tham gia có cơ hội kiểm tra kiến thức, tìm hiểu quy định pháp luật và cách sử dụng năng lượng hiệu quả. Ban Tổ chức trao phần thưởng cho 20 khán giả trả lời đúng.

Chương trình cũng trao cúp lưu niệm quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp và trình diễn lại tiểu phẩm đạt giải Nhất của trường tại vòng chung kết năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cuộc thi là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Theo bà Phạm Thị Thu Hoài, giá trị lâu dài của cuộc thi không chỉ ở giải thưởng mà còn ở kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm của sinh viên. Từ hiểu đúng pháp luật đến sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập, sinh hoạt, mỗi hành động đều góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững./.