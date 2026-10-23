Tàu container YM WAYFINDER lần đầu cập Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép

Chiều 23/10, Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã đón tàu container YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng.

Việc đón tàu thế hệ mới được trang bị động cơ nhiên liệu kép tiếp tục khẳng định năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ của TCIT, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các hãng tàu quốc tế trong xu hướng phát triển hàng hải xanh.

YM WAYFINDER là tàu container thế hệ mới, dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT, sức chở khoảng 15.500 TEU. Tàu được trang bị động cơ nhiên liệu kép, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, cùng các hệ thống giám sát, tiết kiệm năng lượng tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tác động đến môi trường.

Tàu hoạt động trên tuyến dịch vụ EC2 thuộc mạng lưới Premier Alliance, kết nối trực tiếp Việt Nam với thị trường Bắc Mỹ, theo hải trình: Cái Mép (TCIT)-Yantian-Ningbo-Shanghai-Pusan-Manzanillo-Savannah-Charleston-Norfolk- Halifax-Singapore-Cái Mép (TCIT).

YM WAYFINDER là một trong 5 tàu sử dụng công nghệ nhiên liệu kép LNG, sức chở khoảng 15.500 TEU, được hãng bắt đầu tiếp nhận từ năm 2026. Tiếp nối định hướng này, Yang Ming đã đặt đóng thêm 7 tàu có sức chở khoảng 16.000 TEU, dự kiến bàn giao giai đoạn 2028-2029, với thiết kế sẵn sàng sử dụng nhiên liệu amoniac trong tương lai.

Ông Kevin Wang, Giám đốc Khai thác và Logistics Yang Ming Việt Nam đánh giá cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và sự phối hợp hiệu quả của Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT); đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả khai thác, hướng tới phát triển vận tải biển bền vững.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, TCIT sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giải pháp khai thác cảng hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển chuỗi logistics xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Việc đón tàu YM WAYFINDER góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa TCIT và Yang Ming, nâng cao hiệu quả kết nối thương mại quốc tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững./.

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