Hà Nội điều chỉnh giao thông qua nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh từ 24/10

Ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 24/10 đến 25/11/2026 sẽ thực hiện phương án hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa đường Nguyễn Chí Thanh qua khu vực nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Cụ thể, phương án hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa để các phương tiện hạn chế đi qua khu vực nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh trong thời gian rào chắn, thi công dự án như sau: Hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng, các phương tiện đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh-Đào Tấn-đường Láng-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng hoặc Đào Tấn-đường Láng-Huỳnh Thúc Kháng-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng.

Hướng từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đi theo hướng Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh-Chùa Láng-Huỳnh Thúc Kháng-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh hoặc đường Láng-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra, phương án hướng dẫn tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh trong thời gian rào chắn, thi công dự án như sau: Các phương tiện lưu thông liên tục qua khu vực đảo rào chắn thi công trung tâm nút theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để phương án hướng dẫn tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh phạm vi rào chắn theo tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt số 5 Văn Cao-Hòa Lạc đảm bảo tiến độ chung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông tại trung tâm nút giao và khu vực lân cận.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội triển khai bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực nút.

Đồng thời, bổ sung biển cấm các phương tiện dừng đỗ khu vực trung tâm nút và trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn để hạn chế ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông và tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân đặc biệt là tại nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa.