Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong thi công, giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm

Tình trạng chậm tiến độ và những điểm nghẽn kéo dài trong giải phóng mặt bằng đang đe dọa trực tiếp đến kế hoạch hoàn thành, thậm chí gây nguy cơ mất vốn tại nhiều dự án trọng điểm.

Trước sức ép phải khẩn trương gỡ khó cho các công trình này, chiều ngày 23/10, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi dẫn đầu, tiến hành kiểm tra thực tế tình hình triển khai 4 dự án trên địa bàn phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng và xã Nhơn Mỹ.

Qua thực tế khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng hạng mục; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Đối với các hạng mục chậm, cần làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và phân công trách nhiệm theo dõi thường xuyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ các dự án. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh các sở, ngành và địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc theo thẩm quyền, gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể để không làm ảnh hưởng tiến độ chung; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt khả năng xử lý.

Mục tiêu cao nhất là hoàn thành các công trình theo kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, sớm đưa dự án vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dịp này, đoàn kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo Công viên 30/4 (phường Phú Lợi). Dự án này có tổng mức đầu tư 27,3 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 100% khối lượng ở hạng mục san nền, cấp nước và thoát nước. Hạng mục cây xanh đạt 80% và xây dựng đạt 60%.

Lãnh đạo Cần Thơ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Cải tạo Công viên 30/4 (phường Phú Lợi). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Dự án Đường Dương Minh Quan (phường Phú Lợi) có tổng mức đầu tư 270,576 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2026 hiện đang tiến hành thi công nền đường, hệ thống thoát nước và đúc sẵn các cấu kiện. Tuy nhiên, tiến độ chung đang bị đình trệ do vướng mắc mặt bằng.

Đến nay, địa phương mới phê duyệt phương án bồi thường cho 243/281 hộ; còn lại 38 hộ (trong đó có 15 hộ giải tỏa trắng) chưa được phê duyệt. Đồng thời, việc chậm di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng khiến toàn bộ phần bên trái tuyến chưa thể triển khai thi công.

Tại dự án Đường vành đai 2 (phường Sóc Trăng, xã Thuận Hòa), tổng mức đầu tư lên tới 551,701 tỷ đồng, khối lượng thi công hiện đã đạt khoảng 95,5%. Mặc dù vậy, việc giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng 23 hộ chưa bàn giao, đặc biệt là 4 hộ tại vị trí nút giao đường Tôn Đức Thắng (phường Sóc Trăng) gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Dự án Trường trung học phổ thông Đại Ngãi (xã Nhơn Mỹ) có tổng mức đầu tư 129,333 tỷ đồng, đang trong giai đoạn công khai dự thảo phương án bồi thường. Tính đến giữa tháng 10/2026, mới chỉ có 2 trên tổng số 7 hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý với phương án đền bù. Một số hộ dân có kiến nghị được thu hồi hết diện tích đất còn lại do quá nhỏ, hoặc xin chừa lại một phần đất có mồ mả do chưa có vị trí di dời.

Để tháo gỡ các nút thắt hiện tại, Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ kiến nghị, đối với dự án Trường Trung học phổ thông Đại Ngãi, Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất cần khẩn trương đẩy nhanh các bước thực hiện giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai đồng bộ.

Phương tiện cơ giới đang khẩn trương thi công tại dự án Đường Dương Minh Quan. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tại dự án Đường Dương Minh Quan, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi và Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương tăng cường đối thoại, hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân còn lại ngay trong tháng 10/2026; kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo Công ty Điện lực tiến hành di dời hệ thống điện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tương tự, tại dự án Đường Vành đai 2, Ủy ban nhân dân phường Sóc Trăng và các đơn vị liên quan cần hoàn tất thủ tục thu hồi đất, quyết liệt giải quyết để các hộ còn vướng mắc sớm bàn giao mặt bằng. Nếu việc giải tỏa vượt quá thời hạn vào giữa và cuối tháng 10/2026, dự án sẽ không đủ thời gian thi công khối lượng còn lại, dẫn đến nguy cơ phải trả lại khoảng 21 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đã bố trí.

Đối với dự án Cải tạo Công viên 30/4, theo hợp đồng đã ký kết, thời gian hoàn thành công trình là vào cuối tháng 12/2026. Tuy nhiên, nhằm kịp thời phục vụ lễ hội Ok Om Bok, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Mặc dù nhà thầu đã khẩn trương lập lại kế hoạch thi công theo yêu cầu mới, hạng mục đường hiện vẫn đang bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết mưa, gây nhiều khó khăn cho lu lèn nền./.

Quảng Ninh gấp rút giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm Thành phố Quảng Ninh xử lý các hồ sơ phức tạp, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân, tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án.