Lào Cai: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Ngày 21/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đưa điện từ các trung tâm năng lượng lớn khu vực Tây Bắc hòa vào hệ thống truyền tải quốc gia, tăng cường liên kết vùng, bảo đảm an ninh năng lượng cho cả miền Bắc.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, quy mô 468 vị trí móng cột, 202 khoảng néo, chiều dài toàn tuyến 230km; trong đó, đoạn qua tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 140km, đi qua 13 xã, ảnh hưởng đến 2.204 hộ dân, 2 tổ chức (có 93 hộ phải di dời, bố trí đất tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công dự án).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Với khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, thời gian thực hiện ngắn, chỉ khoảng hơn 5 tháng (từ ngày khởi công 16/3 đến khi hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ 19/8), cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai cùng vào cuộc và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn bộ mặt bằng thi công của gần 140km đoạn qua địa bàn tỉnh và 273 vị trí móng cột đã được bàn giao cho đơn vị thi công; trong đó, nhiều vị trí vượt trước tiến độ so với yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định, giải phóng mặt bằng là công tác quan trọng, liên quan trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của dự án, góp phần giúp tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thông qua triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn qua tỉnh Lào Cai, tỉnh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào triển khai các dự án trọng điểm mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai chia sẻ một số kinh nghiệm như: Phải chủ động trong giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung bố trí quỹ đất tái định cư song hành với giải phóng mặt bằng; ưu tiên dồn lực cho những địa phương làm tốt trước; phải công khai, minh bạch trong đền bù, bố trí quỹ đất tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Cùng đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tạo phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong giải phóng mặt bằng; có sự phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; coi việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng là một kênh đánh giá mức độ hoàn thành, đánh giá năng lực cán bộ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự cam kết, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, liên tục của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện 1 và các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thi công toàn bộ dự án theo đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở rà soát chi trả toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, khắc phục các hư hỏng, thiệt hại về đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác bị ảnh hưởng do quá trình thi công gây ra.

Ủy ban Nhân dân các xã có dự án đi qua, kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng của dự án; việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân; xác nhận kinh phí, bàn giao hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư cho chủ đầu tư theo quy định.

Các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các địa phương, kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót để Ủy ban Nhân dân các xã hoàn thiện.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn qua tỉnh Lào Cai; Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong giải phóng mặt bằng dự án./.

