Chính trị

Thủ tướng: Dứt khoát 19/8 phải hoàn thành đường 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát đến ngày 19/8/2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đường dây tải điện 500kV #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #Hệ thống điện quốc gia Phú Thọ