Sáng kiến rút ngắn tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Mang theo “tinh thần mạch 3” từ công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tiếp tục áp dụng và lan tỏa sáng kiến “Gia công sàn đứng thao tác cho công nhân để thi công lắp bulông mặt bích” tại Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Giải pháp này giúp nâng cao độ an toàn, tạo thuận lợi khi thi công cột thép ống (cột DO), đồng thời góp phần rút ngắn tiến độ toàn dự án.

Tại công trường đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, PTC3 đã hỗ trợ gia công 4 bộ sàn đứng thao tác tặng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 (thuộc Công ty Truyền tải điện 1-PTC1) để thi công các vị trí 105, 110.

Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị truyền tải, hướng tới mục tiêu chung đưa dự án trọng điểm quốc gia về đích sớm.

Anh Đậu Đức Thao, nhân viên Đội Truyền tải điện Gia Lai (thuộc PTC3), thành viên nhóm sáng kiến, hiện đang thi công tại vị trí 142 đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên cho biết trước đây, khi thi công tại vị trí 52 đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối với loại cột DO522-87+2E (cao 89m), do thiết kế và chế tạo đòi hỏi độ chính xác rất cao, các mặt bích nối ống thép hình trụ tròn phải lắp ghép bằng bulông với dung sai kích thước rất nhỏ.

Cột lại không có bulông trèo hay vị trí đứng trên các thanh cái chính, khiến việc thao tác lắp ghép trên cao gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục, nhóm cán bộ kỹ thuật và công nhân PTC3 đã chế tạo sàn đứng thao tác bằng thép chịu lực, trọng lượng chỉ 5kg, dễ treo móc vào thanh ống cột. Sàn giúp công nhân có chỗ đứng vững chắc, thế đứng ổn định, thao tác thuận lợi, giảm mệt mỏi, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Anh Huỳnh Quang Thịnh, Trưởng phòng Kỹ thuật PTC3, đang trực tiếp chỉ đạo thi công tại các vị trí 108, 141, 142, 149 chia sẻ, sau khi sáng kiến này mang lại hiệu quả tại vị trí 52 đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, PTC3 tiếp tục áp dụng tại các vị trí của dự án Lào Cai-Vĩnh Yên do đơn vị phụ trách.

Sàn thao tác giúp công nhân làm việc trên cao thoải mái, chỗ đứng chắc chắn, tầm với ổn định khi điều chỉnh mặt bích. Thiết bị gọn nhẹ, dễ treo lắp, có thể dùng dây thừng kéo lên thi công các đoạn tiếp theo, tạo sự cơ động, tiết kiệm thời gian và sức lực.

Về đặc tính kỹ thuật, loại cột DO522-87+2E được cấu tạo bằng thép ống, cao 89m, liên kết bởi 44 mặt bích Ø32. Các ống thép đoạn gốc dài 8m, đường kính 0,88m; đoạn thân dài 12m, đường kính 0,559m; đoạn ngọn dài 13m, đường kính 0,46m.

Mỗi đoạn đều có đường kính mặt bích lắp ghép tương ứng, yêu cầu thi công chính xác tuyệt đối.

Việc Công ty Truyền tải điện 3 áp dụng sáng kiến này tại công trình đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên không chỉ góp phần rút ngắn tiến độ, tiết kiệm công sức mà còn nâng cao tiêu chuẩn an toàn lao động, hiện thực hóa quyết tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia./.

