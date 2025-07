Phát động tình nguyện hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Sáng nay 10/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc triển khai các phần việc, hoạt động tình nguyện giúp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 19/8/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đợt thi đua tập trung vào hai nội dung chính: Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và vai trò của dự án trong cộng đồng; tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trong đó, các đội hình thanh niên sẽ đảm nhiệm phát quang, dọn dẹp hành lang tuyến, chặt hạ cây cối. Mỗi xã có đường dây đi qua sẽ đảm nhận ít nhất hai khoảng cột để đảm nhận nội dung thi đua. Các đội hình tình nguyện “mùa hè xanh” từ các trường đại học, cao đẳng cũng sẽ được điều động về địa phương tham gia hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông và hệ thống Đoàn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với dự án.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2025 Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2025 Nguyễn Minh Triết cho biết, đây không chỉ là hoạt động cụ thể thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” mà còn là dịp để tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng đất nước trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là một công trình trọng điểm, cấp bách trong hệ thống điện quốc gia. Dự án có tổng chiều dài hơn 229km, đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với 468 vị trí móng cột, trải dài trên địa bàn 31 xã, thị trấn. Công trình có vai trò then chốt trong việc truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, kết nối với hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng lực vận hành an toàn, ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tại 31 xã có dự án đi qua, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam, góp sức cho một công trình trọng điểm quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đỗ Quang Khải, Giám đốc Ban điều hành Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên cho biết, Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư 7.411 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và kết nối với hệ thống điện Quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Tây Bắc. Sự có mặt của Đoàn Thanh niên góp phần rất quan trọng trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai, đảm bảo tiến độ dự án.

Cũng trong sáng nay, lễ phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên cũng được triển khai đồng loạt ở 31 xã có dự án đi qua.

Sau lễ phát động, một đội hình tình nguyện với 30 đoàn viên, thanh niên đã bắt tay hỗ trợ di dời công trình phụ, chuồng trại cho một hộ dân; thăm, trao quà tặng hai hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án; lập ba đội hình tình nguyện với 100 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ phát quang hành lang tuyến, chặt cây ở một số vị trí với tổng diện tích lên tới 8.000m2; thăm, trao quà tặng thanh niên công nhân tại công trường dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh thanh niên ra quân tình nguyện ngay sau lễ phát động.

Thanh niên hỗ trợ phát quang hành lang tuyến, chặt cây ở một số vị trí với tổng diện tích lên tới 8.000m2 (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn viên thanh niên thu gom cây sau khi chặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự có mặt của Đoàn Thanh niên góp phần rất quan trọng trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai dự án đảm bảo tiến độ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

