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USDA: Philippines tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới

Philippines vừa nhập khẩu gạo vừa tìm cách tăng năng suất trong nước nhưng điều chỉnh thời điểm nhập khẩu tránh tình trạng gạo nhập về quá nhiều trong mùa thu hoạch làm giá lúa của nông dân giảm.

Vân Anh
Một cửa hàng kinh doanh gạo ở Philippines. (Nguồn: TTXVN)
Một cửa hàng kinh doanh gạo ở Philippines. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Philippines dự kiến nhập khẩu 5,5 triệu tấn gạo trong năm 2026, tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi sản xuất trong nước chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Niño và các cơn bão, khiến nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Số liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho thấy sản lượng lúa của nước này đạt 9,03 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026. Riêng quý 2, sản lượng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước lên 4,63 triệu tấn. Tuy nhiên, trong quý 3, sản lượng dự kiến giảm 17,2% xuống còn 3,10 triệu tấn. Đây là số liệu ước tính dựa trên diện tích lúa đang canh tác và có thể được điều chỉnh.

Để bảo đảm nguồn cung gạo và hỗ trợ nông dân, Chính phủ Philippines vừa nhập khẩu gạo để bù đắp thiếu hụt, vừa tìm cách tăng năng suất trong nước. Bộ Nông nghiệp nước này cũng điều chỉnh thời điểm nhập khẩu nhằm tránh tình trạng gạo nhập về quá nhiều trong mùa thu hoạch, khiến giá lúa của nông dân giảm.

Philippines tiếp tục dựa vào gạo nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời tìm cách ổn định nguồn cung và bảo đảm thu nhập cho nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Philippines #nhập khẩu gạo #El Niño #sản lượng lúa #Nguồn cung #nông nghiệp #thị trường gạo Philippines
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