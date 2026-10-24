Giá vàng ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2026, chính thức để mất mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce. Đà tăng vọt của giá năng lượng làm thổi bùng lo ngại lạm phát và củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo sức ép bán tháo dữ dội lên kim loại quý.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 23/10 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 3.998,35 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm đáy 3.975,23 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn ba tháng qua. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ cũng hạ 1,3%, đóng cửa ở mức 4.007,90 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm 4%, ghi nhận tuần giảm giá mạnh nhất trong hơn bốn tháng.

Thị trường kim loại quý chịu tác động tiêu cực khi giá dầu thô Brent leo lên mức cao nhất trong hơn năm tháng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đe dọa làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff tại công ty American Gold Exchange nhận định, lo ngại lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới không thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cùng lúc đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, buộc giới đầu tư phải bán tháo tài sản vàng và bạc để bù đắp thua lỗ.

Trước khi lao dốc trong phiên cuối tuần, giá vàng đã trải qua chuỗi ngày ảm đạm. Mở đầu tuần giao dịch vào ngày 19/10, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,6% đã kéo giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.147,87 USD/ounce. Đà giảm tiếp tục lan sang phiên 20/10 khi giá kim loại quý này mất thêm 0,3%, lùi về 4.125,90 USD/ounce.

Dù thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ 0,3% trong phiên 21/10 lên mức 4.137,94 USD/ounce nhờ lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, nhưng đà lao dốc mạnh tới 2,4% trong phiên 22/10 xuống 4.041,39 USD/ounce đã phá vỡ thế giằng co và mở đường cho cú trượt giá xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Hiện tại, giá vàng thế giới đã thấp hơn khoảng 26% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026 và giảm khoảng 22% kể từ thời điểm xung đột bùng nổ tại Iran.

Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 27-28/10 và báo cáo Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố ngày 29/10.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch dự báo 92% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nhưng đặt cược xác suất nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026 lên tới 78%.

Bên cạnh vàng, toàn bộ thị trường kim loại quý cũng ghi nhận một tuần giao dịch u ám. Trong phiên cuối tuần, giá bạc giao ngay hạ 1% xuống 53,97 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Giá bạch kim giảm 0,9% xuống 1.555,84 USD/ounce, mức đáy kể từ tháng 7/2026; còn giá palladium giảm 0,5% xuống 1.048,31 USD/ounce, chạm đáy kể từ tháng 6/2025.

Tại thị trường tiêu thụ vật chất, sự sụt giảm của giá vàng đã kích thích lực mua tại Ấn Độ trong bối cảnh mùa lễ hội lớn Dussehra diễn ra sôi động, giúp đẩy phí chênh lệch giá lên cao.

Ngược lại, tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, nhu cầu trang sức duy trì ở mức ổn định nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng thắt chặt chi tiêu./.

Giá vàng mất ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce khi chứng khoán lao dốc Theo chuyên gia Justin Lin, vàng đang đối mặt với "đợt bán tháo nhằm tạo thanh khoản" và hiện tượng này xảy ra khi thị trường suy giảm mạnh do vàng là nguồn thanh khoản tốt.