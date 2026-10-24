Giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng mạnh, chạm mức cao nhất gần 6 tháng

Giá dầu thế giới khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với mức tăng đáng kể, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026. Lực đẩy chính cho đà tăng này đến từ những lo ngại sâu sắc về gián đoạn nguồn cung khi lực lượng Houthi liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia, cùng với sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 23/10, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%, lên mức 116,72 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 29/4.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,80 USD, tương đương 3,8%, chốt ở mức 103,27 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent ghi nhận mức tăng 6%, trong khi dầu WTI tăng 2,3%.

Điểm nóng chi phối thị trường tuần qua là những diễn biến leo thang quân sự tại khu vực Trung Đông. Ngày 23/10, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã phải yêu cầu sơ tán nhân viên khỏi trụ sở ở Dhahran khi giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen ngày càng ác liệt.

Trước đó, Houthi tuyên bố nhắm mục tiêu vào hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, bao gồm các sân bay, cơ sở của Aramco tại Yanbu và mỏ dầu Shaybah.

Bên cạnh đó, an ninh hàng hải tại khu vực cũng đối mặt với rủi ro nghiêm trọng. Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE báo cáo phát hiện một sự cố tràn dầu ngoài khơi bờ biển Umm Al Quwain.

Các nguồn tin hàng hải cho biết siêu tàu chở dầu Gem No.2 đã trúng một vật thể bay không xác định cách khu vực Al Jazeera của UAE khoảng 13 hải lý (tương đương 24km). Công ty phân tích dữ liệu Kpler ghi nhận ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong hai tuần qua, khiến lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực eo biển Hormuz sụt giảm mạnh.

Đan xen với rủi ro Trung Đông, thị trường cũng chịu tác động từ diễn biến xung đột Nga-Ukraine. Giữa tuần, giá dầu có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ khi Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới.

Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng bị xóa nhòa khi hai bên tiếp tục tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và Moskva.

Để đối phó với tình trạng thắt chặt nguồn cung nhiên liệu, chính quyền các nước đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 phê duyệt xuất xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) nhằm hỗ trợ nhà máy lọc dầu Lake Charles của Phillips 66 tại Louisiana khắc phục sự cố nguồn cung. Tại châu Âu, cơ quan dự trữ dầu quốc gia Đức (EBV) thông báo mở thầu bán dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược.

Ngoài ra, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga đang trên đường tới New York (Mỹ). Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt nhằm hạ nhiệt giá năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Ở một diễn biến khác tác động đến nguồn cung, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết, một van đường ống dẫn dầu từ các mỏ Hamada và Tahara đến cảng Zawiya đã bị đóng, buộc nước này phải cắt giảm sản lượng khai thác.

Về bức tranh tồn kho, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm mạnh 3,06 triệu thùng xuống còn 412,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16/10, vượt xa mức dự báo giảm 820.000 thùng của các chuyên gia. Ngược lại, tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,68 triệu thùng lên 104,3 triệu thùng.

Trong khi đó, báo cáo được theo dõi chặt chẽ của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes công bố ngày 23/10 cho thấy các doanh nghiệp năng lượng Mỹ tiếp tục giữ nguyên số lượng giàn khoan dầu khí ở mức 603 giàn trong tuần thứ hai liên tiếp./.

Giá dầu châu Á tăng hơn 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung Chiều 23/10, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,30 USD (tương đương 1,2%) lên mức 114,47 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,37 USD (1,4%) lên 100,84 USD/thùng.