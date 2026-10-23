Giá dầu châu Á tăng hơn 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên ngày 23/10, giá dầu trên thị trường châu Á tăng hơn 1% sau các hoạt động quân sự của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông.

Chiều 23/10, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,30 USD (tương đương 1,2%) lên mức 114,47 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,37 USD (1,4%) lên 100,84 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên 22/10, giá dầu Brent đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 4/5. Hiện loại dầu này đang hướng tới tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, trong khi dầu WTI cũng trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai.

Ngày 22/10, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu sơ tán trụ sở chính tại Dhahran do giao tranh leo thang.

Trong bản lưu ý phát hành ngày 23/10, các nhà phân tích của ngân hàng ING cho biết thị trường ngày càng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng ở Vùng Vịnh, có thể làm gián đoạn các dòng chảy dầu mỏ. Các chuyên gia nhận định ngay cả khi căng thẳng không leo thang, khả năng xảy ra rủi ro địa chính trị vẫn sẽ tác động lớn đến giá dầu.

Nhà phân tích Linh Tran tại nền tảng giao dịch XS.com cho rằng thị trường cần theo dõi mức độ gián đoạn thực tế và thời gian khôi phục hoạt động. Đây là những yếu tố quyết định mức độ rủi ro đối với nguồn cung. Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn và làm chậm trễ quá trình giao hàng, giá dầu sẽ có cơ sở để duy trì ở mức cao.

Bên cạnh yếu tố Trung Đông, nguồn cung dầu cũng đang đối mặt với áp lực tại Libya. Hôm 22/10, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết một van đường ống dẫn dầu từ các mỏ Hamada và Tahara đến cảng Zawiya đã bị đóng, khiến sản lượng khai thác tại cả hai mỏ này sụt giảm./.

Giá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang Vào lúc 13 giờ 26 phút ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 2,82 USD (2,59%) lên 111,64 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 5 tháng.