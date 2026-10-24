Multimedia

Infographics

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 24/10

Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

asian-para-games-2026-2410.jpg

Kết thúc ngày thi đấu 23/10 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc giành được hơn 400 huy chương, tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 205 huy chương Vàng, 115 huy chương Bạc và 109 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, giành được tổng 185 huy chương; trong khi đoàn Uzbekistan đứng thứ ba, giành được tổng 145 huy chương...

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chưa giành thêm được huy chương, tạm thời đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Asian Para Games 2026 #Đoàn thể thao Việt Nam #Bảng tổng sắp huy chương
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026.

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp

Chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu của Việt Nam với một đối tác ở Bắc Âu.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.