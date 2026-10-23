Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10.

Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các vận động viên Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải - chủ nhân tấm huy chương Vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

Ở môn Bơi, Đỗ Thanh Hải thi đấu hai nội dung chung kết trong ngày 23/10. Tại chung kết 400m tự do nam hạng S6, anh hoàn thành cự ly với thành tích 5 phút 49 giây 32, xếp thứ 6 trong số 8 vận động viên. Ở nội dung 50m tự do nam cùng hạng thương tật, Thanh Hải đạt thành tích 35 giây 79, xếp cuối chung kết.

Dù không giành thêm huy chương, nhưng Thanh Hải vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Bơi Việt Nam tại Đại hội năm nay. Trước đó, anh đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5.

Ở chung kết 50m tự do nữ hạng S6, Trịnh Thị Bích Như cán đích với thành tích 38 giây 88, xếp thứ tư chung cuộc. Sau khi giành quyền vào chung kết với kết quả tốt ở vòng loại, cô vẫn chưa thể chuyển cơ hội thành huy chương.

Trong khi đó, Võ Thanh Tùng xếp thứ 7 ở chung kết 50m bơi ngửa nam hạng S5 với thành tích 43 giây 98. Ở tuổi 41, anh tiếp tục góp mặt tại đấu trường châu lục, nối dài hành trình thi đấu của một trong những gương mặt tiêu biểu của Bơi Người khuyết tật Việt Nam.

Võ Thanh Tùng từng giành huy chương Bạc Paralympic Rio 2016 ở nội dung 50m tự do nam hạng S5. Tại Asian Para Games, anh cũng sở hữu thành tích nổi bật với 5 huy chương Vàng ở Incheon (Hàn Quốc) năm 2014 và 3 huy chương Vàng tại Jakarta (Indonesia) năm 2018.

Đáng chú ý, tại Đại hội năm 2018, anh giành huy chương Vàng nội dung 200m tự do nam hạng S5 với thành tích 3 phút 00 giây 02, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Ở môn Điền kinh, Nguyễn Ngọc Hiệp là vận động viên cuối cùng của đoàn Việt Nam thi đấu chung kết Nhảy xa nam hạng T11 dành cho người khiếm thị. Với thành tích 5,16m, anh xếp thứ tư, lỡ cơ hội giành huy chương.

Cùng người dẫn đường Nguyễn Hòa Hiệp, Ngọc Hiệp đã hoàn thành phần thi tại Nagoya.

Ở nội dung dành cho vận động viên khiếm thị, sự phối hợp chính xác giữa vận động viên và người dẫn đường đóng vai trò quan trọng trong từng bước chạy đà và động tác giậm nhảy.

Kết quả tại Đại hội khép lại hành trình tranh tài của Điền kinh Việt Nam, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở nhóm vận động viên hàng đầu châu lục.

Sau khi Bơi và Điền kinh kết thúc chương trình thi đấu, Cử tạ sẽ là môn được đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tập trung trong ngày 24/10 - ngày cuối cùng của Asian Para Games 2026.

Theo lịch thi đấu, trong sáng 24/10, ba đô cử Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ tranh tài ở nội dung đồng đội hạng 158kg. Sự góp mặt của Lê Văn Công, một trong những gương mặt giàu thành tích của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, cùng hai đồng đội được kỳ vọng sẽ giúp đoàn Việt Nam tiếp tục cạnh tranh và khép lại Đại hội với kết quả tích cực./.

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