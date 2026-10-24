Tăng cường kết nối hàng hải giữa Việt Nam và châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký thỏa thuận về khung hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Antwerp-Bruges, tăng kết nối thương mại và hàng hải giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Cảng Antwerp-Bruges, cảng lớn thứ hai tại châu Âu và là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những thành tựu và kinh nghiệm của vùng Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực được Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh, kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và nâng cao hiệu quả kết nối mạng lưới thương mại toàn cầu, việc hợp tác phải gắn với các chương trình, dự án cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng khi các tuyến kết nối này ngày càng được tăng cường, hàng hóa của Việt Nam sẽ tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu thuận lợi hơn, đồng thời hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội đầu tư từ châu Âu cũng sẽ đến với Việt Nam thuận lợi hơn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận về khung hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Antwerp-Bruges, tăng cường kết nối thương mại và hàng hải giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn và cổ kính nhất tại vùng Flanders, sở hữu bộ sưu tập vô giá trải dài bảy thế kỷ lịch sử nghệ thuật, từ thời Trung cổ, Phục hưng cho đến thế kỷ 20./.