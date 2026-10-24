Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Đón Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn tại phố cổ Hội An có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, đại diện chính quyền địa phương. Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chào mừng Thủ tướng cùng đoàn đại biểu đến thăm Hội An.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Donald Tusk đã đến đặt hoa, tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (thường được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik).

Sinh thời, kiến trúc sư Kwiatkowski có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, quần thể Di tích Cố đô Huế; góp phần đưa Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ông cũng là người đầu tiên chú ý đến giá trị đặc biệt của phố cổ Hội An.

Quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Hội An là Di sản văn hóa thế giới kéo dài gần 20 năm, trải qua không ít khó khăn, thử thách song ông chưa bao giờ nản lòng.

Ngày 4/12/1999, đô thị cổ Hội An chính thức được vinh danh Di sản văn hóa thế giới. Những đóng góp to lớn của cố kiến trúc sư Kwiatkowski đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam và Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk giao lưu với giới trẻ Đà Nẵng tại Phố cổ Hội An. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sau hoạt động tưởng niệm, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu đi dạo trên các tuyến phố cổ, tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng đoàn.

Trong không khí thân tình, đông đảo người dân, du khách tập trung hai bên tuyến phố chào đón Thủ tướng Ba Lan. Thủ tướng Donald Tusk vui vẻ giao lưu, bắt tay, chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, du khách, tạo nên hình ảnh gần gũi trong chuyến thăm Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Chuyến thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk góp phần làm nổi bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ba Lan./.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng Sáng 24/10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.