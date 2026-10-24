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Đánh thức sức hút của Thác Bản Giốc từ những trải nghiệm mới

Thác Bản Giốc đang đổi mới với điểm ngắm cảnh mới, nâng cao dịch vụ, kết hợp văn hóa truyền thống, thu hút du khách trong và ngoài nước đến khám phá.

Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy) thu hút nhiều du khách đến tham quan. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy) thu hút nhiều du khách đến tham quan. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Giữa núi non trùng điệp của vùng Đông Bắc, những dòng nước trắng xóa đổ xuống từ các tầng đá, hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên cảnh quan đặc trưng của Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

Không chỉ là điểm nhấn nổi bật trên bản đồ du lịch địa phương, danh thắng này còn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi khám phá Việt Nam.

Phát huy lợi thế cảnh quan đặc sắc, Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, đưa vào khai thác các điểm ngắm cảnh mới, chỉnh trang hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những đổi mới này không chỉ làm phong phú trải nghiệm tham quan mà còn góp phần gia tăng sức hút cho danh thắng nơi biên cương Tổ quốc, hướng tới phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Chỉnh trang điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ

Trước nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc đang tập trung cải thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp điều kiện đi lại trong khu du lịch và sắp xếp các hàng quán, hoạt động kinh doanh dịch vụ theo hướng gọn gàng, thuận tiện.

Những thay đổi này nhằm tạo không gian tham quan thông thoáng, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Các hộ kinh doanh được yêu cầu chấp hành quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, niêm yết giá cả rõ ràng và giao tiếp thân thiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm đến.

Theo ông Trần Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đàm Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc, địa phương chú trọng cải thiện điều kiện tham quan, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước bổ sung các sản phẩm du lịch mới.

Bên cạnh trải nghiệm thiên nhiên, du khách đến Thác Bản Giốc còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương thông qua các hoạt động biểu diễn hát Then, đàn Tính.

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Hát Then, đàn Tính ở làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Việc đưa di sản văn hóa vào không gian du lịch không chỉ làm phong phú hành trình khám phá mà còn tạo sự kết nối giữa cảnh quan thiên nhiên với đời sống cộng đồng.

Đây cũng là hướng phát triển giúp điểm đến tránh phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động ngắm cảnh, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân địa phương tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu bản sắc văn hóa và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Khám phá Thác Bản Giốc từ những góc nhìn mới

Đi thuyền trên sông Quây Sơn là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Thác Bản Giốc. Từ bến thuyền, hành trình men theo dòng nước đưa du khách đến gần hơn với những tầng thác trắng xóa, cảm nhận âm thanh nước đổ giữa không gian núi rừng và quan sát cảnh quan từ một góc nhìn khác so với các điểm dừng chân trên bờ.

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Trải nghiệm kayak trên sông Quây Sơn trên địa phận xã Đàm Thủy. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Không dừng lại ở những trải nghiệm quen thuộc, tháng 9/2026, Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc đưa vào khai thác điểm ngắm cảnh mới trên tầng hai của thác. Sản phẩm này mở rộng không gian tham quan, tạo điều kiện để du khách quan sát cảnh quan từ trên cao, đồng thời bổ sung lựa chọn khám phá cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn vẻ đẹp tự nhiên của danh thắng.

Đường lên điểm ngắm cảnh men theo sườn núi, đi qua những vạt rễ cây cổ thụ đan xen, các hõm đá đọng nước và những dòng nước nhỏ. Bản thân hành trình di chuyển cũng trở thành một phần của trải nghiệm, đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp hoang sơ của hệ sinh thái quanh thác.

Hành trình lên điểm ngắm cảnh tầng hai mang đến cho du khách cơ hội khám phá những chi tiết thiên nhiên mà các vị trí tham quan thông thường khó quan sát đầy đủ. Từ trên cao, các tầng thác hiện ra với diện mạo khác biệt, giúp chị nhìn rõ hơn sự kết hợp giữa dòng nước, vách đá và thảm thực vật trong tổng thể cảnh quan vùng biên giới.

Việc bổ sung điểm ngắm cảnh mới cho thấy hướng tiếp cận đa dạng hóa trải nghiệm tại Thác Bản Giốc, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động tham quan truyền thống. Mỗi vị trí ngắm cảnh, mỗi hành trình tiếp cận thác có thể mang đến một góc nhìn riêng, qua đó khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá.

Tuy nhiên, phát triển sản phẩm mới cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách, kiểm soát tác động đến môi trường và cảnh quan tự nhiên. Với địa hình đồi núi, nhiều đá và độ ẩm cao, việc tổ chức lối đi, bố trí biển chỉ dẫn, hướng dẫn di chuyển và duy trì vệ sinh cần được thực hiện thường xuyên, nhằm bảo đảm trải nghiệm mới đi đôi với bảo tồn giá trị nguyên bản của danh thắng.

Mở rộng kết nối, tăng sức hút du lịch biên giới

Một trong những yếu tố tạo thêm dư địa phát triển cho Thác Bản Giốc là hoạt động hợp tác du lịch qua biên giới. Khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) được đưa vào vận hành chính thức từ năm 2024, mở thêm cơ hội giao lưu, tham quan và trải nghiệm tại khu vực biên giới hai nước.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, Thác Bản Giốc đón khoảng 181.000 lượt khách, trong đó có 7.672 lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, lượng khách Trung Quốc sang phía Việt Nam tham quan tăng khoảng 30% so với các năm trước.

Lượng khách quốc tế tăng cùng sự vận hành của khu cảnh quan chung đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường thông tin phục vụ du khách. Các sản phẩm cần được phát triển theo hướng thuận tiện, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách, đồng thời bảo đảm các quy định liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực biên giới.

Trong năm 2026, tỉnh Cao Bằng đã bố trí 220 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu du lịch Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy. Nguồn lực này nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm sự đồng bộ giữa đầu tư từ ngân sách và thu hút các nhà đầu tư, đồng thời phục vụ việc triển khai các hạng mục thuộc Khu cảnh quan mốc 834-835 trong khuôn khổ hợp tác khai thác chung tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Thác Bản Giốc có điều kiện để phát triển nhiều loại hình trải nghiệm, từ ngắm cảnh, đi thuyền, khám phá thiên nhiên đến tìm hiểu văn hóa bản địa và giao lưu du lịch xuyên biên giới. Việc đưa vào khai thác các điểm ngắm cảnh mới, chỉnh trang không gian dịch vụ và đầu tư hạ tầng đang mở thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời tạo cơ hội nâng cao chất lượng điểm đến./.

(Vietnam+)
#Thác Bản Giốc #du lịch Cao Bằng #trải nghiệm du lịch #văn hóa truyền thống #du khách quốc tế #NQ26 Cao Bằng
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NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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