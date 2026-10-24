Cung Thiếu nhi Hà Nội - Một phần ký ức còn lại của người dân Thủ đô

Hà Nội xếp hạng 43 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh
Danh sách các di tích mới được xếp hạng ở Hà Nội bao gồm nhiều công trình đình, chùa, đền, miếu và quán có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.
Giữa nhịp sống không ngừng đổi thay của Hà Nội, Cung Thiếu nhi trên phố Lý Thái Tổ vẫn lưu giữ những dấu ấn kiến trúc đan xen giữa Pháp và Xô Viết cùng ký ức tuổi thơ bao thế hệ người dân Thủ đô.
Nằm ẩn mình trên đường 36, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, quán cà phê độc đáo này sở hữu diện tích lên tới hơn 1.000 m2 và đã nhanh chóng tạo nên một "cơn sốt" trên các nền tảng mạng xã hội.
Ngày càng nhiều phụ nữ làm mẹ ở tuổi ngoài 40, song các chuyên gia cảnh báo khả năng mang thai tự nhiên suy giảm lớn theo tuổi tác, các phương pháp hỗ trợ hiện đại không bảo đảm thành công tuyệt đối.
Trận động đất có độ lớn 7,2 gần quốc đảo Vanuatu xảy ra ở độ sâu tương đối nông, có nguy cơ gây sóng thần nguy hiểm tại các khu vực trong phạm vi 300km tính từ tâm chấn.
WAFFEST quảng bá di sản ẩm thực Tây Phi ra quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển hoạt động kinh tế gắn với ẩm thực trong khu vực.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc tòa nhà đổ sập, tạo nên những đám bụi khổng lồ giữa khu vực thương mại và dân cư đông đúc ở Eastleigh.
Ánh sáng từ công trình thắp sáng những cung đường và niềm tin của đồng bào, tạo động lực để người dân khu vực Pha Đin, bản Buốt Văn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng bản làng.
Quân đội Israel cho biết hai người Palestine đi ôtô đến một nút giao thông gần khu định cư Kiryat Arba, cách thành phố Hebron hơn 2 km, rồi nổ súng khiến 5 người Israel bị thương.
Ung thư phổi vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mắc mới và tử vong do ung thư, đặc biệt ở người từ 60 tuổi trở lên; trong khi ung thư đại trực tràng, gan và dạ dày tiếp tục là những mối đe dọa lớn.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết các nền tảng mạng xã hội có thời hạn 2,5 tháng để tìm ra phương thức xác minh độ tuổi người dùng và bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Giữa lúc những món đồ thời trang nhanh sản xuất hàng loạt giá rẻ ngập tràn khắp nơi, giới trẻ Thủ đô lại đang rủ nhau đi theo một xu hướng mới: mua sắm bền vững và tái sử dụng quần áo.
Thị trường nghệ thuật quốc tế vừa chứng kiến hai kỷ lục mới khi kiệt tác từng bị ẩn giấu của Claude Monet đạt mức giá lịch sử ở Pháp, bên cạnh mức giá kỷ lục của cổ vật La Mã 2.000 năm tuổi tại Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết các ưu tiên khí hậu quốc gia với vấn đề tài chính thông qua "Cầu nối Thực thi Khí hậu."
Đối tượng Chen Zhi cùng các đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa Tập đoàn Prince, biến nhiều tòa nhà và cơ sở kinh doanh casino làm "bình phong" để tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng.
Mưa sao băng Orionid, hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi Halley để lại, đạt cực đại trong đêm 21/10 và 22/10.
Theo Ban Chỉ huy Cứu trợ Động đất thành phố Na Khúc (Trung Quốc), tính đến 5 giờ 20 phút sáng sớm 23/10, trận động đất có độ lớn 7,0 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 46 người bị thương.
Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa động đất tại Tây Tạng từ cấp 4 lên cấp 3.
Theo viện nghiên cứu quốc gia Pháp chuyên giám sát sức khỏe động vật, virus Shamonda hiện đã xuất hiện tại 14 quốc gia ở Tây Âu. Gia súc được xem là vật chủ chính của virus.
Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ẩm thực số trên các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến, mở ra cơ hội quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Người dân được khuyến cáo chú ý các dấu hiệu nghi mắc bệnh, đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn kịp thời và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
Meta bị tuyên bố phải bồi thường tới 25 tỷ USD sau khi bồi thẩm đoàn kết luận doanh nghiệp này đã lừa dối người dùng liên quan đến vụ bê bối thu thập dữ liệu cá nhân Cambridge Analytica.
Một chiến dịch tấn công mạng sử dụng AI tự động đã xâm nhập thành công hơn 100 website doanh nghiệp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tin tặc AI để tự động hóa các cuộc tấn công quy mô lớn.
Lệnh cấm tại Paris có hiệu lực từ 8-20 giờ, áp dụng tại các địa điểm trọng yếu của thủ đô nước Pháp, trong đó có Điện Élysée, hai viện của Quốc hội, cùng các điểm thu hút khách du lịch.
Cháy rừng và cháy đất, thường liên quan đến việc phá rừng và trầm trọng hơn do thời tiết khô hạn, đã gây ra hiện tượng khói mù lan rộng khắp các vùng của Indonesia và các nước láng giềng.
EC sẽ xem xét cách Booking.com xử lý nguy cơ lừa đảo bằng hình thức giả mạo thông tin, trong đó kẻ gian tìm cách dụ người dùng cung cấp dữ liệu nhạy cảm thông qua tin nhắn hoặc thông báo giả.
Kết quả nghiên cứu mới cho thấy mức độ cây xanh cao trong phạm vi 100 m quanh nhà có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 20%, dù chưa chứng minh được mối quan hệ nhân quả.
Trong chiếc lều nhỏ bên khu nhà đổ nát, tình yêu của người mẹ hiện diện qua những việc bình dị mà bền bỉ: dõi theo từng gầu máy xúc, đi thêm một địa chỉ và hỏi thêm một lần về đứa con chưa trở về.
Mùa nước nổi mang đến bức tranh thiên nhiên độc đáo ở miền Tây Nam Bộ, nơi cảnh sắc sông nước hòa quyện với đời sống bản địa, góp phần quảng bá vẻ đẹp và sức hút du lịch Việt Nam.
Tập đoàn đồ ăn nhanh McDonald's tại Israel đang bị đòi bồi thường khoảng 1 triệu USD do cáo buộc sử dụng trái phép công nghệ theo dõi và phân tích dinh dưỡng đã được đăng ký bảo hộ sáng chế.
Từ việc Canada siết trách nhiệm của các mạng xã hội đối với trẻ em, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần sớm ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới, quản trị AI và giáo dục kỹ năng số cho học sinh.