Mua sắm đồ cũ: Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm và văn minh của người trẻ đô thị

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, việc tìm đến các cửa hàng thanh lý và ký gửi đồ cũ đang trở thành thói quen mua sắm được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Không chỉ giải quyết bài toán kinh tế, lối tiêu dùng này còn thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và định hình phong cách cá nhân riêng biệt.

Giữa lúc những món đồ thời trang nhanh sản xuất hàng loạt giá rẻ ngập tràn khắp nơi, giới trẻ Thủ đô lại đang rủ nhau đi theo một xu hướng mới: mua sắm bền vững và tái sử dụng quần áo.

Đã xa rồi cái thời đi mua đồ cũ là phải lăn xả vào những đống quần áo lộn xộn, đầy bụi bặm ở các khu chợ. Các cửa hàng thanh lý, ký gửi, cửa hàng đồ si ngày nay đã thay đổi hoàn toàn với không gian khang trang, sạch sẽ, trở thành địa điểm săn đồ yêu thích của rất nhiều người.

Diện mạo mới của tiệm đồ cũ

Dạo quanh các khu phố đông sinh viên ở Hà Nội như Chùa Bộc, Đông Các, Cầu Giấy hay Tạ Quang Bửu, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những tấm biển hiệu tiệm đồ cũ hay nhận ký gửi quần áo. Ngay cả khi nằm nép mình trong những con ngõ nhỏ hay trên tầng hai của các khu tập thể rêu phong, những cửa hàng này vẫn tấp nập khách ra vào.

Lần đầu bước chân vào tiệm, chắc hẳn nhiều người sẽ phải ngạc nhiên. Thay vì những kiện hàng nhăn nhúm, chất đống ngổn ngang, không gian mua sắm giờ đây được thiết kế sáng sủa, trang trí bắt mắt chẳng kém gì các cửa hàng thời trang lớn. Quần áo được phân loại cẩn thận theo từng tông màu, kiểu dáng. Mọi món đồ đều đã được giặt ủi thơm tho, là phẳng phiu và treo ngay ngắn trên móc, đính kèm tấm thẻ giá rõ ràng.

Chị Nguyễn Minh Trang, chủ một tiệm ký gửi tại quận Ba Đình, chia sẻ rằng chính nhu cầu vừa muốn dọn tủ đồ cho gọn gàng, vừa muốn mua sắm tiết kiệm của các bạn trẻ đã giúp mô hình này thay đổi. Trước đây, nhiều người ngại mặc đồ qua tay vì sợ bẩn hay lỗi mốt, nhưng sự chuyên nghiệp của các tiệm ký gửi hiện nay đã làm thay đổi tâm lý e dè đó.

"Khi khách mang đồ đến ký gửi, chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng, từ đường kim mũi chỉ, cúc áo cho đến độ mới của chất vải. Món nào đạt yêu cầu mới được mang đi giặt ủi thơm phức rồi mới treo lên kệ. Khách bước vào không gian gọn gàng, hít hà mùi thơm tho thì mới có hứng thú lựa đồ như đang đi mua đồ mới vậy," chị Trang vui vẻ kể.

Các cửa hàng thanh lý, ký gửi, cửa hàng đồ si ngày nay đã thay đổi hoàn toàn với không gian khang trang, sạch sẽ, trở thành địa điểm săn đồ yêu thích của rất nhiều người. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Quy trình trao vòng đời mới cho trang phục

Để một chiếc áo cũ từ tay người này tìm được người dùng mới là cả một quy trình tỉ mỉ. Mỗi ngày, các cửa tiệm nhận về hàng chục túi quần áo từ những vị khách muốn thanh lọc tủ đồ sau những đợt mua sắm quá tay.

Tại quầy tiếp nhận, bạn Trần Thu Hà, nhân viên tiệm, có nhiệm vụ hằng ngày là phân loại từng món đồ thời trang khách vừa mang tới. Sau khi kiểm tra tình trạng đồ và chốt giá bán với chủ nhân, Hà dùng bút ghi kích cỡ, tình trạng và giá tiền lên những tấm thẻ bằng bìa cứng xinh xắn, rồi buộc vào áo.

"Nhiều món khách mang tới trông như mới tinh, có khi họ mới mặc đúng một lần rồi cất tủ vì thấy không còn phù hợp nữa. Bỏ đi thì phí, mà giữ lại thì chật chỗ. Nhờ việc giặt sạch, là phẳng phiu và gắn thẻ giá đàng hoàng, những món đồ này sẽ rất nhanh chóng tìm được người chủ mới biết trân trọng chúng hơn," Hà chia sẻ.

Giá thành rẻ và không lo đụng hàng

Điểm cộng lớn giúp các tiệm đồ cũ giữ chân khách hàng, đặc biệt là với nhóm học sinh, sinh viên và dân văn phòng trẻ, chính là mức giá hợp lý đi kèm mẫu mã cực kỳ đa dạng.

Thường thì bạn chỉ phải bỏ ra số tiền bằng một phần ba, thậm chí một nửa so với giá gốc ngoài thị trường mà vẫn mang về được những món đồ chất lượng tốt.

Ưu điểm lớn nhất là nguồn hàng được gom từ rất nhiều người khác nhau, nên gần như mỗi mẫu chỉ có đúng một chiếc, tha hồ phối đồ mà không bao giờ lo cảnh đụng hàng khi ra phố.

Điểm cộng lớn giúp các tiệm đồ cũ giữ chân khách hàng, đặc biệt là với nhóm học sinh, sinh viên và dân văn phòng trẻ, chính là mức giá hợp lý đi kèm mẫu mã cực kỳ đa dạng. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

"Mình hay ghé các tiệm thanh lý quanh trường lắm, vì giá rất vừa vặn với túi tiền sinh viên. Ở đây mình hay tìm được những kiểu áo độc lạ, mà đồ sản xuất hàng loạt bây giờ hiếm có. Thích nhất là đồ ít chỗ bán, mình mặc ra đường thấy tự tin hẳn vì biết chắc không ai mặc giống mình," bạn Hoàng Lan (sinh viên năm ba) hào hứng nói.

Khác hẳn với cảnh xô đẩy, chen lấn trong các đợt giảm giá sâu ở trung tâm thương mại hay thói quen mua hàng vội vã trên mạng, việc đi mua đồ cũ mang lại một nhịp điệu thong dong, chậm rãi hơn rất nhiều. Người ta cứ lật giở từng chiếc áo, mân mê chất vải, xem kỹ từng đường may và ướm thử để tìm ra món đồ thực sự vừa vặn với mình.

Hướng tới thói quen tiêu dùng bền vững

Sự nở rộ của các cửa hàng thanh lý ký gửi không chỉ là bài toán về tiêu dùng thông minh mà còn đang gieo mầm cho một thói quen tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường giữa lòng đô thị. Thay vì cứ chạy theo các xu hướng ngắn hạn rồi thải loại quần áo nhanh chóng, người trẻ đang học cách nối dài vòng đời cho từng thước vải.

Anh Phạm Quốc Khánh, một nhân viên văn phòng tại quận Ba Đình, vừa là khách quen hay ký gửi đồ, vừa là người thường xuyên mua sắm tại đây.

"Cứ vài tháng là tôi lại dọn tủ một lần, món nào ít mặc là đem đi ký gửi ngay. Số tiền bán được tuy nhỏ nhưng lại giúp tôi mua thêm được vài món ưng ý khác ngay tại tiệm. Làm thế này tủ đồ ở nhà vừa gọn gàng, lại vừa đỡ thải thêm rác quần áo ra môi trường," anh Khánh nói.

Từ một giải pháp tiết kiệm tạm thời, việc mua sắm đồ cũ và ký gửi quần áo giờ đây đã vươn lên thành một lựa chọn tiêu dùng tinh tế và văn minh của người trẻ.

Những tiệm đồ cũ khang trang nằm rải rác khắp phố phường vẫn đang ngày ngày cần mẫn làm nhiệm vụ kết nối người cần bán và người muốn mua, để những món đồ cũ lại được tiếp tục phát huy giá trị trong một vòng đời mới mẻ và ý nghĩa hơn./.

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