Sập tòa nhà hơn 10 tầng đang xây dựng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tòa nhà này nằm trên một tuyến phố mua sắm nhộn nhịp ở Eastleigh, khu vực tập trung đông tiểu thương và cư dân.

Cảnh sát trưởng Nairobi, ông Issa Mohamud cho biết tòa nhà đang được xây dựng với quy mô hơn 10 tầng.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đám đông tập trung tại hiện trường, trong đó có những đối tượng bắt đầu hôi của tại các cửa hàng lân cận. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông nhằm tạo lối tiếp cận cho các đội ứng cứu khẩn cấp.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc tòa nhà đổ sập, tạo nên những đám bụi khổng lồ giữa khu vực thương mại và dân cư đông đúc ở Eastleigh.

Theo một số nguồn tin, tòa nhà được cho là cao khoảng 18 tầng.

Nairobi đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên khắp thành phố, đặc biệt tại Eastleigh - khu vực nổi tiếng với các khu chợ sầm uất. Tốc độ xây dựng gia tăng đang làm dấy lên những lo ngại về an toàn công trình.

Theo Viện Nghiên cứu và Phân tích Chính sách Công Kenya, trong giai đoạn 2009-2019, nước này ghi nhận 86 vụ sập công trình khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

Các quan chức địa phương chịu trách nhiệm cấp phép xây dựng từng bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ công tác thanh tra, giám sát, tạo kẽ hở để một số chủ đầu tư và nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn và tiêu chuẩn xây dựng./.

Sập nhà tại Gaza, hơn 40 người thương vong Theo cơ quan y tế Dải Gaza, tòa nhà bị sập là nơi sinh sống của 6 gia đình đang phải tị nạn. Trong số 16 người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 8 trẻ em, ngoài ra, hơn 25 người khác bị thương.