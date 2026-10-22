Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.



Trong tuyên bố chung, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết đây dường như là “trường hợp ngoại lệ, liên quan đến một bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng” vốn đang phải nhập viện do một tình trạng bệnh lý khác. Các cơ quan này nhấn mạnh hiện chưa xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.



Theo các bộ trên, virus Shamonda thuộc nhóm Orthobunyavirus, thường lây truyền sang động vật qua vết đốt của các loài côn trùng nhỏ hút máu. Mặc dù đã lưu hành tại châu Phi và châu Á trong nhiều thập kỷ, virus này chưa từng được phát hiện ở người trước đây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân có thể đã nhiễm virus do bị một loài dĩn đốt tại miền Đông nước Pháp, nơi virus đã lưu hành trong quần thể động vật suốt mùa Xuân và mùa Hè vừa qua.

Dẫn các kết quả nghiên cứu sơ bộ, các bộ trên cho biết những biến chứng thần kinh xuất hiện ở bệnh nhân trước khi tử vong rất có khả năng liên quan đến tình trạng nhiễm virus Shamonda. Tuy nhiên, các cuộc điều tra lâm sàng, sinh học và dịch tễ học vẫn đang được tiến hành.



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã được thông báo về trường hợp này.



Virus Shamonda được phát hiện lần đầu tại Nigeria vào giữa thập niên 1960. Kể từ đó, virus này đã được ghi nhận ở gia súc tại một số khu vực ở châu Phi và Nhật Bản.

Tại châu Âu, virus được phát hiện lần đầu vào cuối tháng 7 vừa qua, trong đó có các trang trại gia súc ở Pháp.

Theo viện nghiên cứu quốc gia Pháp chuyên giám sát sức khỏe động vật, virus này hiện đã xuất hiện tại 14 quốc gia ở Tây Âu. Gia súc được xem là vật chủ chính của virus. Ở gia súc, các triệu chứng chính gồm tiêu chảy cấp, sốt, lờ đờ và giảm sản lượng sữa./.

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