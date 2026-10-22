Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não mô cầu

Từ ngày 14-17/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B với 4 học sinh mắc bệnh tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có một em tử vong.

Tiếp đó, ngày 21/10, trên địa bàn xã Thường Tân lại ghi nhận thêm một trường hợp là học sinh mắc não mô cầu. Bệnh nhân là cháu B.T.T (sinh năm 2014), có địa chỉ tại Tổ 2, ấp Mỹ Lộc, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch

Với trường hợp nam bệnh nhân B.T.T, sau khi xác định ca bệnh, Trạm Y tế xã Thường Tân đã tiến hành điều tra dịch tễ. Kết quả điều tra cho thấy trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhi không đi đâu khác, chỉ ở nhà và đi học tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm tại đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương và trung tâm anh ngữ tại đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó bé trai đã tiêm một mũi vaccine viêm não mô cầu A,C,W,Y, chưa tiêm vaccine nhóm B.

Trạm y tế xã Thường Tân đã xác minh có 4 người trong gia đình tiếp xúc gần và triển khai cho uống dự phòng kháng sinh Azithromycin 500mg; đồng thời xử lý vệ sinh môi trường bằng cloramin B; hướng dẫn theo dõi sức khỏe và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ngành y tế địa phương cũng phối hợp điều tra, truy vết, xác minh những người tiếp xúc gần tại trung tâm anh ngữ; tiếp tục giám sát sức khỏe bệnh nhi và những người liên quan.

Người dân được khuyến cáo chú ý các dấu hiệu nghi mắc bệnh, đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn kịp thời và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, với chùm ca bệnh tại bệnh tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã theo dõi sát sao, chỉ đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch.

Đối với hoạt động giám sát, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, các đơn vị chức năng đã lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, giám sát, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

Giáo viên Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước vệ sinh, khử khuẩn lớp học sau khi ghi nhận 4 ca mắc não mô cầu. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đơn vị chức năng chuyên môn đã tổ chức uống thuốc kháng sinh dự phòng cho đúng các đối tượng có chỉ định chuyên môn y tế, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh đại trà.

Các bệnh viện tuyến cuối tổ chức tiếp nhận, cách ly, điều trị tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát nhiễm khuẩn để tuyệt đối không lây nhiễm chéo.

Trường học, lớp học được khử khuẩn, tăng cường thông thoáng khí, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân...

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn gây bệnh não mô cầu cư trú tự nhiên ở vùng hầu họng của con người. Trong điều kiện bình thường, khoảng 5-10% dân số chung (và có thể lên tới 20-25% ở lứa tuổi thanh thiếu niên) mang vi khuẩn trong họng nhưng hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng lâm sàng.

Tiến sỹ, bác sỹ Lê Kiến Ngãi, Trường Khoa Dự Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết những người mang vi khuẩn này đóng vai trò như một nguồn lây âm thầm. Thông qua các giọt bắn dịch tiết hô hấp khi ho, hắt hơi, nói chuyện gần hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân, vi khuẩn truyền từ người này sang người khác mà không ai hay biết.

Khi gặp một cá thể cảm nhiễm có hệ miễn dịch chưa có bảo vệ, vi khuẩn mới vượt qua hàng rào niêm mạc họng, xâm nhập vào máu và màng não để gây bệnh cấp tính.

Chủ động phòng bệnh, đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca mắc não mô cầu, Cục Phòng bệnh đã phát hành khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, để chủ động phòng, chống bệnh nhiễm trùng do não mô cầu, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Người dân cần ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm học sinh mắc bệnh não mô cầu Một nam sinh 12 tuổi tại xã Thường Tân, TP Hồ Chí Minh, được xác định nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Ngành y tế đang giám sát sức khỏe bệnh nhi, điều tra dịch tễ và truy vết những người tiếp xúc gần.