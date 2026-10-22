Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website, xâm nhập hơn 100 trang

Một chiến dịch tấn công mạng sử dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đã xâm nhập thành công hơn 100 website doanh nghiệp, trong đó có nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Deere, hãng đồ gia dụng SharkNinja và nhà sản xuất động cơ Cummins của Mỹ.

Đáng chú ý, tin tặc gần như giao toàn bộ quá trình tấn công cho AI thực hiện mà không cần trực tiếp can thiệp.



Theo báo cáo do công ty an ninh mạng NorForge công bố đầu tuần này, chuyên gia Snorre Fagerland phát hiện từ đầu tháng 10 khoảng 20 phiên bản nền tảng AI mã nguồn mở Cairn không được bảo vệ đầy đủ trên Internet, qua đó cho phép ông theo dõi hoạt động của tin tặc. Các tác nhân AI được sử dụng để tự động dò tìm lỗ hổng, xác định mục tiêu và triển khai những cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ.



Đến cuối tuần trước, các tác nhân này đã tìm cách xâm nhập hơn 1.200 website. Những vụ tấn công thành công thường mất khoảng 23 giờ để dò tìm và khai thác lỗ hổng.

Ông Fagerland ước tính chiến dịch tiêu tốn khoảng 5.000 USD chi phí sử dụng mô hình AI, tương đương khoảng 50 USD cho mỗi vụ xâm nhập thành công.



Một số doanh nghiệp đã xác nhận sự cố. Deere cho biết đã khắc phục vấn đề và chưa có dấu hiệu thông tin nhạy cảm bị truy cập. SharkNinja xác nhận một website độc lập chuyên cung cấp thông tin hỗ trợ sản phẩm bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết mối đe dọa đã được kiểm soát.

Cummins đang điều tra một vụ xâm nhập tiềm tàng nhằm vào website do nhà cung cấp bên thứ ba vận hành. Hiện chưa rõ lượng dữ liệu bị truy cập trái phép trong các vụ việc.



Theo ông Fagerland, một số đối tượng sử dụng AI để đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng, trong khi đối tượng khác tìm cách chiếm đoạt tài sản từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong một trường hợp, sau khi không tìm thấy lỗ hổng trên ứng dụng công khai của doanh nghiệp mục tiêu, AI tiếp tục rà soát hạ tầng liên quan, phát hiện bảng điều khiển có thể truy cập qua Internet và khai thác điểm yếu để tìm cách thực thi lệnh độc hại trên máy chủ.



Trước đó, tháng 8, công ty Gambit Security của Israel phát hiện các nhóm tống tiền sử dụng công cụ Cursor AI để xâm nhập 7 tổ chức. Sang tháng 9, công ty này ghi nhận một chiến dịch do tác nhân AI điều khiển khiến 25 doanh nghiệp bị xâm nhập và ít nhất 600.000 bản ghi thẻ tín dụng bị đánh cắp.



Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tin tặc sử dụng AI để tự động hóa các cuộc tấn công quy mô lớn, giảm chi phí và hạn chế nhu cầu giám sát trực tiếp của con người./.

Tủ lạnh và thiết bị gia dụng là "cửa ngõ" cho tin tặc? Từ tủ lạnh, hệ thống sưởi, camera an ninh đều có nguy cơ bị tấn công dẫn đến việc đánh cắp dữ liệu, làm gián đoạn dịch vụ hoặc sử dụng các thiết bị được kết nối làm bàn đạp cho tin tặc xâm nhập.