Công nghệ

OpenAI mở rộng quảng cáo trên ChatGPT sang thêm 26 quốc gia

Động thái này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ nguồn thu thương mại, trong bối cảnh công ty đang ráo riết củng cố các chỉ số tài chính trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng.

Hương Thủy
Biểu tượng công cụ ChatGPT của OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng công cụ ChatGPT của OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OpenAI - công ty chuyên về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vừa thông báo mở rộng mạng lưới phân phối quảng cáo trên nền tảng ChatGPT sang thêm 26 quốc gia, nâng tổng số thị trường triển khai dịch vụ này lên con số 89.

Động thái này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ nguồn thu thương mại, trong bối cảnh công ty đang ráo riết củng cố các chỉ số tài chính trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng.

Đợt mở rộng quy mô toàn cầu lần này bổ sung thêm 14 quốc gia khu vực Mỹ Latinh, bao gồm Argentina, Chile, Colombia và Peru, tiếp nối các đợt ra mắt trước đó tại Mexico và Brazil. Đồng thời, mạng lưới quảng cáo của ChatGPT cũng chính thức hiện diện tại nhiều thị trường thuộc châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á, tiêu biểu như Nigeria, Nam Phi, Serbia, Ukraine, Campuchia, Bangladesh và Pakistan.

Trước đó vào tháng 8, "cha đẻ" của ChatGPT cho biết mảng kinh doanh quảng cáo của hãng đã đạt tốc độ doanh thu quy năm tương đương 1 tỷ USD. Kể từ khi bắt đầu thử nghiệm mô hình quảng cáo tại Mỹ vào đầu năm nay, nền tảng này đã thu hút hơn 100.000 doanh nghiệp tham gia triển khai các chiến dịch tiếp thị.

Các đối tác thương mại tại các thị trường mới có thể tiếp cận hệ sinh thái quảng cáo của ChatGPT thông qua mạng lưới đối tác công nghệ hoặc trực tiếp thiết lập thông qua công cụ Trình quản lý quảng cáo (Ads Manager) trên nền tảng của OpenAI.

Đáng chú ý, các thông điệp quảng cáo sẽ chỉ hiển thị đối với những tài khoản sử dụng gói dịch vụ miễn phí (Free) và gói Go. Trong khi đó, các gói thuê bao trả phí cao cấp hơn như Plus, Pro và gói dành cho khối doanh nghiệp (Enterprise) vẫn sẽ được duy trì hoàn toàn không có quảng cáo.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả chuyển đổi cho các đối tác, vào tháng 9 vừa qua, OpenAI cũng đã ra mắt nhiều công cụ hỗ trợ quảng cáo ứng dụng công nghệ AI chuyên sâu, đồng thời bắt đầu thử nghiệm mô hình các tác nhân AI do doanh nghiệp tài trợ với một số nhà quảng cáo chọn lọc tại thị trường Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#OpenAI #ChatGPT #Trí tuệ nhân tạo #IPO
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