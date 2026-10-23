Trung Quốc ghi nhận hơn 5 triệu ca ung thư mới, tỷ lệ tử vong theo tuổi giảm

Nghiên cứu do Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc thực hiện, công bố trên Tạp chí Ung thư Trung Quốc, ước tính nước này ghi nhận khoảng 5,15 triệu ca mắc mới và 2,58 triệu ca tử vong do ung thư trong năm 2024.

Ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng và ung thư gan là những loại phổ biến nhất.

Dù gánh nặng ung thư tiếp tục gia tăng, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này sau khi điều chỉnh theo độ tuổi tại Trung Quốc giảm trung bình 1,3% mỗi năm. Kết quả này gắn với những tiến bộ trong kiểm soát yếu tố nguy cơ, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm, cũng như chuẩn hóa phác đồ điều trị.

Ung thư phổi vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mắc mới và tử vong do ung thư, đặc biệt ở người từ 60 tuổi trở lên. Trong khi đó, ung thư đại trực tràng, gan và dạ dày tiếp tục là những mối đe dọa lớn, với tỷ lệ mắc tăng nhanh sau 40 tuổi và tỷ lệ tử vong tăng sau 50 tuổi. Ung thư tuyến giáp phổ biến nhất ở nhóm tuổi 20-39.

Nghiên cứu cũng ghi nhận số phụ nữ trẻ mắc ung thư vú gia tăng. Đây là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu ở phụ nữ từ 20-39 tuổi và đứng thứ hai ở nhóm 40-59 tuổi.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng chương trình tầm soát phù hợp với từng nhóm nguy cơ.

Theo Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với một số loại ung thư như ung thư vú, đại trực tràng, thực quản và dạ dày có thể vượt 90% nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm. Do nhiều khối u ban đầu không có triệu chứng, tầm soát định kỳ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị./.

WHO công bố nghiên cứu mới về tỷ lệ các ca ung thư bắt nguồn từ virus, vi khuẩn Theo nghiên cứu trên tạp chí The Lancet Oncology, tác nhân nhiễm trùng là nguyên nhân của khoảng 12% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu trong năm 2024, vi khuẩn HP và virus HPV chiếm tỷ lệ lớn nhất.