Hy Lạp chính thức thông qua luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Ngày 23/10, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của chúng đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.

Dự luật dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 nhằm góp phần định hình chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng ở quy mô toàn châu Âu.



Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết các nền tảng mạng xã hội có thời hạn 2,5 tháng để tìm ra phương thức xác minh độ tuổi người dùng và bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Giới chức Hy Lạp khẳng định sẽ đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc hạn chế tình trạng "lướt mạng xã hội không ngừng nghỉ" - thói quen khiến trẻ em bị thiếu ngủ, mất khả năng tập trung và mất thời gian dành cho bạn bè.

Những quy định chính của dự luật do Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Quản trị Kỹ thuật số phối hợp soạn thảo. Điểm cốt lõi của dự luật mới tại Hy Lạp là chuyển nghĩa vụ kiểm soát truy cập từ phía phụ huynh sang trực tiếp các nền tảng mạng xã hội.

Các công ty phải áp dụng những giải pháp xác minh độ tuổi phù hợp, đáng tin cậy và không mang tính hình thức.



Để thực thi, Hy Lạp giới thiệu cơ chế xác minh thông qua ứng dụng Kids Wallet và Gov.gr Wallet. Dù vậy, dự luật vẫn tuân thủ nguyên tắc "trung lập về công nghệ", cho phép các doanh nghiệp tự lựa chọn giải pháp kỹ thuật riêng nếu đáp ứng đầy đủ quy chuẩn của Liên minh châu Âu (EU).

Các cơ chế kiểm tra sẽ vận hành dựa trên thẻ định danh độ tuổi kỹ thuật số. Công nghệ này cho phép các nền tảng xác nhận người dùng đủ điều kiện độ tuổi mà không cần thu thập hay truy cập vào dữ liệu định danh đầy đủ cùng thông tin nhạy cảm của trẻ em. Hệ thống phải đảm bảo hoạt động hiệu quả trong điều kiện thực tế, dễ tiếp cận và có các lớp bảo vệ chống lách luật.

Dự luật được xây dựng trong khung quy định của Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số châu Âu (DSA), đặc biệt là Điều 28 về bảo vệ trẻ vị thành niên trực tuyến. Việc giám sát sẽ được thực thi thông qua cơ chế hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên EU và Ủy ban châu Âu.

Tại Hy Lạp, Ủy ban quốc gia về bưu chính viễn thông (EETT) đóng vai trò điều phối chính, phối hợp cùng Hội đồng quốc gia về truyền hình và phát thanh (ESR) và Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy trình kiểm tra có thể được kích hoạt từ báo cáo của người dùng hoặc thông báo từ các cơ quan hữu quan. Nếu nền tảng vi phạm có trụ sở tại quốc gia EU khác, hồ sơ sẽ được chuyển giao cho chính quyền nước sở tại xử lý./.





Philippines đề xuất hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội Hạ viện Philippines xem xét dự luật cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, một đề xuất riêng đưa ra giới hạn nghiêm ngặt hơn là cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng này.