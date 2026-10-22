Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra cuối tháng 10 tại Quảng Ninh

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28-30/10 tại Quảng Ninh, dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI,” sự kiện hướng tới tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ số chiến lược.

Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, gồm ba nhóm hoạt động chính: diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu. Các nội dung tập trung vào quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hạ tầng số, công nghệ 5G, dữ liệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngày 28/10, chương trình mở đầu bằng phiên khai mạc cấp cao, tiếp đó là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI.”

Các đại biểu dự kiến trao đổi về phát triển, làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng số; cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ và quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Cùng ngày, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 7/2026, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN-EU tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, Diễn đàn hợp tác số Việt Nam-Australia hướng tới thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển giải pháp số trong nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động doanh nghiệp.

Ngày 29/10, các hoạt động tập trung vào hợp tác công nghệ chuyên ngành. Hội nghị ASEAN về 5G trao đổi về lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp 5G với AI, Internet vạn vật (IoT). Diễn đàn hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam-EU dự kiến thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin).

Các hội thảo chuyên đề cũng đề cập đến hạ tầng tin cậy số, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong giao dịch quốc tế.

Hội thảo Việt Nam-Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè sáng kiến tiến trình Hiroshima AI tập trung thúc đẩy hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm.

Trong khi đó, hội thảo Việt Nam-Trung Quốc trao đổi về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam-Hàn Quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực số, nghiên cứu chung và thương mại hóa công nghệ.

Trong hai ngày 28 -29/10, hoạt động trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế. Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với đối tác quốc tế cũng dự kiến được tổ chức bên lề sự kiện.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Sự kiện góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế./.

Khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 với nhiều chủ đề về AI, chuyển đổi số Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 có chủ đề "Quản trị trí tuệ nhân tạo - AI Governance" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 27/10 đến 29/10.