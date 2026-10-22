Phần lớn thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ trên X chưa được gắn cảnh báo

Một nghiên cứu công bố ngày 22/10 cho thấy tính năng xác minh thông tin dựa trên đóng góp của cộng đồng do nền tảng X của tỷ phú Elon Musk sử dụng đã bỏ sót phần lớn các tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Được X giới thiệu vào cuối năm 2022, tính năng “Ghi chú cộng đồng” (Community Notes) cho phép người dùng đóng góp thông tin bổ sung ngữ cảnh hoặc đính chính nội dung trong các bài đăng.

Mô hình này đang ngày càng được nhiều nền tảng công nghệ khác áp dụng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhiều lần đặt câu hỏi về hiệu quả của mô hình này trong việc chống thông tin sai lệch.

NewsGuard, tổ chức giám sát của Mỹ chuyên đánh giá độ tin cậy của các trang tin tức và thông tin, cho biết hàng chục bài đăng trên X chứa các tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 tới tại Mỹ, trong đó có những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Chỉ 13 bài đăng trong số này được gắn nhãn “Ghi chú cộng đồng.”

Theo NewsGuard, tính năng kiểm chứng thông tin dựa trên đóng góp của cộng đồng trên X đã bỏ sót hơn 90% số tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Những bài đăng chưa được đính chính này đã thu hút hàng triệu lượt tương tác trước thềm bầu cử.

Ông Musk nhiều lần quảng bá tính năng “Ghi chú cộng đồng,” gọi đây là công cụ “tuyệt vời” và khẳng định mọi người dùng, kể cả bản thân ông, đều có thể bị cộng đồng đính chính thông qua mô hình này.

Tuy nhiên, NewsGuard cho biết ông Musk, người hiện có 241,5 triệu tài khoản theo dõi trên X, đã đưa ra ít nhất 4 tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng không có tuyên bố nào trong số đó được gắn nhãn “Ghi chú cộng đồng.”

Hiện X chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ngày càng nhiều nền tảng công nghệ coi mô hình dựa vào cộng đồng là giải pháp thay thế cho hoạt động kiểm chứng thông tin chuyên nghiệp.

Tháng trước, Meta - công ty chủ quản của Facebook, thông báo bắt đầu thử nghiệm phiên bản “Ghi chú cộng đồng” tại 16 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, hướng tới thay thế chương trình kiểm chứng thông tin hiện tại. Meta chưa đưa ra thời điểm cụ thể để chính thức triển khai thay đổi này.

Trước đó, vào năm ngoái, Meta đã chấm dứt chương trình hợp tác với bên thứ ba để kiểm chứng thông tin tại Mỹ./.

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