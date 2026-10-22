Liên hợp quốc công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba Armando Rodríguez Batista mới đây cho biết Liên hợp quốc đã công nhận nghiên cứu của nước này về việc mở rộng tự nhiên thềm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý (khoảng 370 km) tại khu vực “Đa giác phía Đông” ở Vịnh Mexico.



Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nghiên cứu do các chuyên gia Cuba thực hiện, tập hợp các bằng chứng về vật lý, địa chất, thủy văn, trắc địa và địa chính trị.

Sau khi được trình bày trước Ủy ban Liên hợp quốc về Giới hạn thềm lục địa, nghiên cứu này sẽ làm cơ sở để Cuba đề xuất mở rộng thềm lục địa, với diện tích tăng thêm khoảng 1.700 km².



Ông Alejandro Morales Abreu, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dầu khí Cuba (CEINPET) và là một trong những người chủ chốt tham gia nghiên cứu, cho biết dự án nhằm hỗ trợ chứng minh sự mở rộng lãnh thổ ngầm của Cuba ở Vịnh Mexico, giúp nước này thực thi chủ quyền theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), phù hợp với các thỏa thuận phân định biên giới biển song phương đã ký với Mexico và Mỹ.



Ngoài CEINPET, dự án còn có sự tham gia của Đại học Công nghệ José Antonio Echeverría tại La Habana, Văn phòng Thủy văn và Trắc địa Quốc gia, Bộ Ngoại giao Cuba và Viện Thiết kế Cao cấp. Các chuyên gia cũng sử dụng dữ liệu do Tập đoàn Dầu khí Cuba (CUPET) cung cấp./.

Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.