Mỹ phát hiện 42 triệu USD gian lận trợ cấp thực phẩm

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch toàn quốc chống gian lận trong Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP), phát hiện khoảng 42 triệu USD gian lận trong 7 tuần.

Các cơ quan liên bang đã truy tố những người bị cáo buộc vi phạm tại 13 địa hạt tư pháp và hủy hơn 2.000 thiết bị thanh toán được sử dụng bất hợp pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/10, Tổng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) John Walk cho biết chiến dịch bắt đầu ngày 1/9, dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng thống JD Vance, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan điều tra liên bang nhằm phát hiện hành vi chiếm đoạt ngân sách, bảo đảm trợ cấp đến đúng người thụ hưởng.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, số tiền gian lận tương đương chi phí cung cấp thực phẩm cho khoảng 220.000 người trong một tháng. Các thủ đoạn gồm đánh cắp tiền từ thẻ trợ cấp và chiếm đoạt quyền lợi của người đủ điều kiện. Chính quyền đang xem xét tăng hình phạt đối với hành vi gian lận, trong đó có đề xuất nâng mức án tù tối thiểu bắt buộc.

Một số vụ việc cho thấy người chịu thiệt hại trực tiếp là các hộ gia đình thu nhập thấp. Một người mẹ có con từ 3-12 tuổi bị đánh cắp toàn bộ tiền trợ cấp, chỉ phát hiện khi thẻ Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung hết tiền tại quầy thanh toán và phải vay tiền mua thực phẩm.

Trong vụ khác, hai người bị cáo buộc đánh cắp trợ cấp của khoảng 3.000 nạn nhân; tại Atlanta, một đối tượng bị cáo buộc dùng thông tin giả và đánh cắp khoảng 350 danh tính để chiếm đoạt quyền lợi.

Ông Walk cảnh báo tiền gian lận có thể được dùng để tài trợ các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, vũ khí và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng cũng phát hiện thông tin về việc tiền gian lận được chuyển đến các tổ chức khủng bố, song chưa công bố chi tiết.

Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung là chương trình liên bang hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp mua thực phẩm. Chính quyền Tổng thống Trump coi việc siết giám sát chương trình là một phần trong nỗ lực chống gian lận ngân sách và bảo vệ quyền lợi của những người thực sự cần trợ giúp./.

Mỹ: Gần 1 tỷ USD tiền trợ cấp thất nghiệp thời COVID-19 có nguy cơ bị gian lận Báo cáo cho thấy khoảng 720 triệu USD đang nằm trên các thẻ ghi nợ trả trước, trong khi 192 triệu USD khác đã được chuyển về các cơ quan quản lý tài sản vô thừa nhận của các tiểu bang.