Hà Nội cụ thể hóa hàng loạt chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô, ngày 19/10/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND.

Quyết định này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Quyết định được ban hành nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ mạnh mẽ về hạ tầng và chi phí vận hành

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc thành phố.

Hỗ trợ 100% chi phí vận hành đối với hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thành phố đầu tư mới trong 3 năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác.

Hà Nội cũng hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp nhà nước không thuộc Thành phố. Đối với các dự án đầu tư mới, hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 03 năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp phòng thí nghiệm thuộc các cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân. Đối với phòng thí nghiệm được đầu tư mới, hỗ trợ tối đa 30% chi phí vận hành trong 03 năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị của trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm; xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng.

Miễn phí sử dụng vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh của Thành phố trong thời gian 02 năm đối với tổ chức, doanh nghiệp triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành Sàn Giao dịch công nghệ do Thành phố phê duyệt đề án thành lập trong 3 năm đầu kể từ thời điểm bắt đầu vận hành, khai thác (bao gồm cả thời gian vận hành thí điểm, thử nghiệm).

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ trực tiếp tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và pháp lý để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Thúc đẩy kết nối hệ sinh thái, bao gồm kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ miễn phí gian hàng trưng bày sản phẩm tại các sự kiện khoa học công nghệ của Thành phố và miễn phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị, thương mại hóa công nghệ, chuyển đổi số.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đặc biệt, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí gian hàng cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ số khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của Thành phố.

Về quy trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ. Các thủ tục sẽ được thực hiện công khai, minh bạch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố hoặc ứng dụng iHanoi. Việc hỗ trợ được lồng ghép với các chương trình, đề án, nhiệm vụ của Thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2026.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cam kết sẽ đồng hành, hướng dẫn chi tiết và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tiếp cận nhanh chóng với các nguồn lực hỗ trợ từ Thành phố. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

Việc ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND cũng góp phần cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong định hướng đó, việc Hà Nội cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo; hỗ trợ chi phí vận hành và thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư góp phần tạo điều kiện huy động các nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với các cơ chế hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường công nghệ, những chính sách này hướng tới tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng và hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của Thủ đô./.

Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp: Bệ phóng cho những ý tưởng lớn Hà Nội đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện nơi chính sách, nguồn lực và công nghệ cùng tạo "đường băng" để những ý tưởng của người trẻ cất cánh.