Người Việt bắt đầu nhận iPhone Duo, giá 'chợ đen' chênh lệch tới 30 triệu

Sáng 23/10, iPhone Duo chính thức lên kệ tại Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Tuy nhiên, trái với cảnh xếp hàng đông đúc trong các đợt mở bán iPhone cao cấp trước đó, lượng khách đến nhận máy trong ngày đầu khá thưa thớt do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu đặt mua tăng cao khiến thời gian chờ nhận máy kéo dài đến đầu năm 2027.

Khan hàng ngay từ đợt đặt trước

Ghi nhận trong ngày 23/10, các hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền tại Việt Nam bắt đầu bàn giao iPhone Duo cho những khách hàng đặt mua từ sớm. Dù đây là sản phẩm được thị trường công nghệ chú ý trong thời gian qua, không khí tại nhiều cửa hàng lại khá trầm lắng, trái ngược với cảnh người dùng xếp hàng chờ nhận iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hồi giữa tháng 9/2026.

Tại các hệ thống bán lẻ chính hãng Apple ghi nhận cảnh thưa thớt khách hàng đến nhận iPhone Duo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguyên nhân chủ yếu được cho là số lượng máy phân bổ trong đợt giao hàng đầu tiên quá hạn chế. Theo đại diện một đại lý, mỗi hệ thống chỉ được phân bổ số ít máy để bàn giao cho khách hàng trong ngày 23/10. Với lượng hàng ít ỏi so với nhu cầu, phần lớn người mua khó có thể sở hữu thiết bị ngay trong ngày mở bán.

Trước đó, tối 16/10, Apple cùng các đại lý ủy quyền đã mở cổng đặt trước iPhone Duo tại Việt Nam. Sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng hết suất đặt mua chỉ sau vài phút, cho thấy sức hút của mẫu điện thoại gập đầu tiên mang thương hiệu Apple.

Tuy nhiên, việc đặt trước thành công không đồng nghĩa với việc khách hàng có thể nhận máy ngay. Nguồn cung hạn chế khiến thời gian bàn giao phụ thuộc nhiều vào thứ tự đặt cọc và lượng hàng được phân bổ trong từng đợt.

Theo thông tin từ các hệ thống bán lẻ, khách hàng đặt mua ở thời điểm hiện tại có thể phải chờ đến cuối tháng 11 hoặc tháng 12/2026 mới nhận được máy. Một số hệ thống chưa thể cam kết chính xác thời gian giao hàng. Trong khi đó, khách đặt mua trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến của Apple có thể phải chờ đến cuối tháng 1/2027.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn cung từ thị trường xách tay trong đợt đầu cũng được dự báo khan hiếm. Điều này khiến những khách hàng muốn sở hữu thiết bị sớm có ít lựa chọn hơn, đồng thời tạo áp lực lên giá bán trên thị trường thứ cấp.

Đại diện Di Động Việt cho biết lượng khách tìm hiểu về iPhone Duo tăng mạnh ngay trước thời điểm mở cổng đặt trước, với hàng nghìn lượt đăng ký nhận thông tin. Nhóm khách hàng quan tâm chủ yếu là doanh nhân, người đam mê công nghệ và những người hâm mộ Apple muốn trải nghiệm công nghệ mới.

Tại CellPhoneS, hệ thống này cho biết đã ghi nhận gần 20.000 khách hàng đăng ký nhận thông tin về iPhone Duo từ sớm. Do số lượng máy trong đợt đầu có hạn, việc giao hàng được thực hiện theo thứ tự khách hoàn tất đặt cọc. Các chương trình ưu đãi cũng áp dụng theo suất mua và có thể thay đổi tùy tình hình phân bổ hàng.

Cũng trong sáng 23/10, hệ thống CellphoneS đã chính thức mở bán iPhone Duo đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc.

Giá chênh hàng chục triệu đồng trên thị trường thứ cấp

Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu sớm tăng cao đang tạo điều kiện để giá iPhone Duo trên thị trường thứ cấp bị đẩy lên đáng kể.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thị trường mua bán không chính thức, phiên bản iPhone Duo dung lượng 256GB có mức giá chênh lệch khoảng 10-15 triệu đồng mỗi máy so với giá bán tương ứng. Với phiên bản dung lượng 2TB, mức chênh lệch được ghi nhận có thể lên tới gần 30 triệu đồng.

Giá iPhone Duo bị đẩy lên cao ngất ngưởng tại thị trường thứ cấp.

Mức chênh này chủ yếu phản ánh sự khan hiếm hàng trong giai đoạn đầu mở bán và tâm lý muốn sở hữu sản phẩm sớm của một bộ phận người dùng. Tuy nhiên, đây là giá giao dịch trên thị trường thứ cấp, không đồng nghĩa với mức giá niêm yết hoặc giá bán chính thức của Apple và các đại lý ủy quyền.

Trong bối cảnh thời gian chờ nhận máy có thể kéo dài nhiều tháng, thị trường mua bán không chính thức trở thành một lựa chọn đối với những khách hàng không muốn chờ đợi. Dù vậy, việc bỏ thêm hàng chục triệu đồng để sở hữu thiết bị sớm cũng đặt ra bài toán về chi phí và quyền lợi sau mua, đặc biệt khi nguồn hàng, tình trạng máy và chính sách bảo hành có thể khác nhau tùy người bán.

Với mức chênh lệch lớn, người mua cần phân biệt rõ giá bán chính thức, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp và các khoản phí phát sinh. Việc lựa chọn đại lý có thông tin minh bạch về nguồn gốc, bảo hành và điều kiện đổi trả cũng là yếu tố cần cân nhắc.

Sức hút của iPhone Duo đến từ việc đây là smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, đồng thời là mẫu điện thoại đắt nhất trong lịch sử hãng theo thông tin được cung cấp. Sản phẩm mở ra hướng tiếp cận mới của Apple đối với phân khúc điện thoại cao cấp, nơi thiết kế màn hình lớn, khả năng đa nhiệm và trải nghiệm sử dụng linh hoạt ngày càng được chú trọng.

Tuy nhiên, sức hút của sản phẩm trong giai đoạn đầu vẫn cần được phân biệt với nhu cầu mua sắm thực tế trong dài hạn. Lượng đăng ký quan tâm lớn và tình trạng hết suất đặt trước phản ánh sự chú ý của thị trường, nhưng chưa đủ để kết luận về doanh số cuối cùng hoặc mức độ phổ biến của điện thoại gập Apple trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, mức giá cao và thời gian chờ nhận máy kéo dài có thể khiến một bộ phận người dùng cân nhắc lại quyết định mua sắm. Với những khách hàng không có nhu cầu trải nghiệm ngay công nghệ màn hình gập, việc chờ nguồn cung ổn định hơn có thể giúp họ có thêm lựa chọn và đánh giá thiết bị sau khi sản phẩm được sử dụng rộng rãi./.

iPhone Duo sẽ thay đổi cuộc đua smartphone màn hình gập? Phone Duo đánh dấu bước đi mới của Apple vào thị trường smartphone màn hình gập, trong khi iPhone 18 Pro tiếp tục củng cố sức hút của hãng ở phân khúc cao cấp.