Chính thức mở bán iPhone Duo: Cháy hàng nhanh dù giá đắt

Tập đoàn công nghệ Apple đã chính thức mở bán mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo vào ngày 23/10.

Sự kiện này được giới quan sát theo dõi chặt chẽ nhằm đánh giá liệu "Táo khuyết" có thể tái định hình phân khúc điện thoại gập tương tự như cách họ từng làm thay đổi toàn bộ thị trường điện thoại thông minh trước đây hay không.

Đợt ra mắt này cũng được xem là bài kiểm tra bước đầu đối với tân Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus, người vừa tiếp quản vị trí này hồi tháng 9. iPhone Duo được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho một thị trường ngách vốn đã được các đối thủ như Samsung Electronics và Huawei Technologies khai thác từ nhiều năm qua.

Giá khởi điểm của iPhone Duo là 1.999 USD cho phiên bản dung lượng 256 GB, trở thành mẫu iPhone có giá cao nhất từ trước đến nay.

Dù giá cao, nhu cầu đối với mẫu máy mới đã vượt xa nguồn cung ngay từ khi mở cổng đặt hàng trước vào ngày 16/10, khiến thời gian giao hàng dự kiến của Apple tại nhiều nơi bị đẩy lùi sang cuối tháng 1 năm sau.

Tình trạng khan hàng đang diễn ra tại nhiều khu vực khi Apple chỉ cung ứng lượng máy bán trực tiếp rất hạn chế tại Mỹ, Australia, Canada, Mexico và châu Âu. Tại các thị trường lớn khác như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Ấn Độ, người tiêu dùng chỉ có thể mua máy thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến.

Các đánh giá kỹ thuật ban đầu về iPhone Duo ghi nhận nhiều phản ứng trái chiều. Giới công nghệ dành nhiều lời khen ngợi cho thiết kế sang trọng cùng phần bản lề chắc chắn, giúp màn hình gần như không để lại nếp gấp. Đây vốn là nhược điểm lớn từng khiến người tiêu dùng ngần ngại với các dòng máy gập trước đây.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định sản phẩm vẫn có những điểm hạn chế nhất định, chẳng hạn như việc cắt giảm camera tele, các ứng dụng bên thứ ba chưa kịp tối ưu hóa cho tỷ lệ hiển thị mới, cũng như thiếu tính năng nhận diện khuôn mặt (Face ID).

Chuyên gia bình luận công nghệ John Gruber cho rằng iPhone Duo mang lại cảm giác như một bản thử nghiệm được hoàn thiện xuất sắc hơn là một thiết bị thương mại thông thường.

Chuyên gia đánh giá công nghệ Marques Brownlee nhận định mẫu máy có giá hơn 2.000 USD này phù hợp hơn với nhóm người dùng đam mê trải nghiệm mới lạ thay vì người dùng phổ thông.

Bất chấp các rào cản về giá và nguồn cung, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu thị trường của IDC, ông Francisco Jeronimo nhận định sự xuất hiện của Apple sẽ giúp dòng điện thoại gập tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn.

IDC dự báo Apple sẽ chiếm tới 44% giá trị thị trường và 31% sản lượng điện thoại gập toàn cầu ngay trong năm 2026, trước khi vươn lên dẫn đầu toàn diện phân khúc này cả về doanh số lẫn lượng thiết bị xuất xưởng vào năm 2027./.

Người Việt bắt đầu nhận iPhone Duo, giá 'chợ đen' chênh lệch tới 30 triệu Các hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền tại Việt Nam bắt đầu bàn giao iPhone Duo cho những khách hàng đặt mua từ 8 giờ sáng 23/10, đây cũng là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới.