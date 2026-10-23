Phẫu thuật robot giúp giảm tổn thương, nâng cao chất lượng sống người bệnh

Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công 4.324 ca phẫu thuật robot. Thông tin này được Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân thông tin tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng năm 2026 do Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 22/10.

Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Phú Hữu cho biết, trong tổng số 4.324 ca phẫu thuật robot được thực hiện thành công, ung thư tuyến tiền liệt chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.425 ca (tương đương 33%).

Tiếp theo là các trường hợp ung thư thận-tuyến thượng thận với 915 ca (21,2%), ung thư đại trực tràng với 777 ca (18%) và ung thư bàng quang với 594 ca (13,7%).

Nhóm các bệnh lý còn lại bao gồm hẹp niệu quản (187 ca), ung thư niệu mạc (120 ca), ung thư dạ dày-thực quản (91 ca), ung thư phổi (65 ca), ung thư gan-mật-tụy (59 ca) cùng nhiều phẫu thuật phức tạp khác.

"Phẫu thuật robot sở hữu các ưu điểm vượt trội như khả năng xoay góc 540 độ của cánh tay phẫu thuật, hình ảnh 3D chuẩn HD phóng đại 12 lần. Nhờ đó, phẫu thuật viên có thể bóc tách tỉ mỉ ở những vị trí hẹp như vùng chậu sâu, giúp giảm tối thiểu tổn thương mô, giảm đau, ít mất máu, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Ngoài ra, robot với hệ thống 4 cánh tay linh hoạt, khả năng khử rung và kiểm soát mạch máu tối ưu, giúp bảo tồn cấu trúc thần kinh và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân," Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Phú Hữu đánh giá.

Không chỉ dừng lại ở công tác điều trị, Bệnh viện Bình Dân còn là trung tâm đào tạo phẫu thuật robot uy tín. Bệnh viện đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo liên tục, xuất bản tài liệu chuyên môn "Phẫu thuật Robot cơ bản" do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Vĩnh Hưng làm chủ biên, đồng thời cấp chứng nhận đào tạo theo chuẩn quốc tế hợp.

Đến nay, bệnh viện đã đào tạo 26 phẫu thuật viên robot, 15 y cụ phòng mổ cùng 45 phẫu thuật viên từ các đơn vị khác.

Bệnh viện Bình Dân trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và khu vực. Đặc biệt, năng lực của các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân đã vươn tầm quốc tế khi trực tiếp sang Philippines hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot cho 2 bệnh viện lớn tại nước bạn vào các năm 2019 và 2023.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 10 hệ thống phẫu thuật robot đang vận hành tại các bệnh viện hạt nhân tuyến trung ương và hệ thống bệnh viện tư nhân lớn. Dự kiến đến giai đoạn 2029-2030, số lượng hệ thống phẫu thuật robot trên toàn quốc sẽ tăng lên hơn 25 hệ thống.

Dù chi phí thực hiện phẫu thuật robot hiện vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung, chuyên gia Bệnh viện Bình Dân khẳng định đây là phương pháp an toàn, hiệu quả và khả thi.

Mở rộng chỉ định phù hợp cùng sự phát triển của công nghệ hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội tiếp cận kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại này cho ngày càng nhiều người bệnh tại Việt Nam.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng năm 2026 do Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức là diễn đàn chuyên môn nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, cập nhật tiến bộ y khoa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

Sự kiện có sự đồng hành của hơn 900 đại biểu, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ... với 41 đề tài báo cáo thuộc 6 phiên chuyên đề song song.

Các nội dung chính bao gồm cập nhật tiến bộ công nghệ điều trị mới nhất; tối ưu hóa phác đồ điều trị các bệnh mạn tính, tim mạch, nội tiết, hô hấp; tiến bộ trong phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch máu; chuỗi quản trị dược, kinh tế y tế và dược lâm sàng chuyên sâu; ứng dụng công nghệ chẩn đoán sớm, xét nghiệm sinh học phân tử và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện./.

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