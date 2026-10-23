Chứng khoán toàn cầu chao đảo vì làn sóng đầu tư AI

Lo ngại xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng sức ép lạm phát; trong khi đó, nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ để tìm kiếm tài sản an toàn.

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, giá dầu Brent có thời điểm chạm 114 USD/thùng. Đến trưa ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,5%, lên 113,75 USD/thùng, còn dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,7%, lên 100,13 USD/thùng. Trước đó, trong phiên 22/10, giá Brent tăng khoảng 4%, chốt phiên ở mức 113,17 USD/thùng - cao nhất kể từ đầu tháng 5.

Đà tăng xuất phát từ lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Chi phí vận chuyển dầu cũng tăng mạnh, càng làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Giá năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu tác động từ những hoài nghi về hiệu quả của làn sóng đầu tư AI. Trong phiên 22/10 tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, còn Nasdaq Composite mất 2,6%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 7.

Cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 7%, Nvidia mất 4,4% và Tesla giảm 3,1%. Công ty điện toán đám mây CoreWeave, vốn vay nợ để mua chip AI và cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán, giảm 10,1% do lo ngại về gánh nặng nợ.

Tại châu Á ngày 23/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,7%, Kospi của Hàn Quốc mất 2,4% và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,3%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không gồm Nhật Bản) giảm 0,3%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Giới đầu tư lo ngại chi phí vay vốn để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua chip AI ngày càng lớn, trong khi mức định giá cao của nhiều cổ phiếu công nghệ có thể không tương xứng với triển vọng lợi nhuận.

Tuy nhiên, sức ép nợ công và lạm phát vẫn hiện hữu. Các nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu hoạt động kinh doanh tại Mỹ, Anh và Khu vực sử dụng đồng euro để đánh giá tác động của giá năng lượng và chi phí vay vốn cao đối với triển vọng tăng trưởng.

Diễn biến trái chiều giữa giá dầu, cổ phiếu công nghệ và trái phiếu cho thấy thị trường toàn cầu đang cùng lúc chịu sức ép từ rủi ro địa chính trị, chi phí năng lượng và sự bất định về quy mô đầu tư vào AI./.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do sức ép từ nhóm công nghệ Cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục đà lao dốc sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều từ Phố Wall khiến thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 22/10.