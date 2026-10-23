Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 23/10, trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi một phần đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy sau một tuần giao dịch ảm đạm, các tài sản an toàn truyền thống cũng ghi nhận dòng tiền tìm đến trước tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Tại thị trường châu Á, chứng khoán Seoul (Hàn Quốc) đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên, được hỗ trợ bởi mức tăng hơn 4% của cổ phiếu "ông lớn" ngành bán dẫn SK hynix, bất chấp việc công ty này vừa thông báo hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với công ty con Solidigm tại Mỹ do điều kiện thị trường.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa tăng 0,7% lên 23.093,37 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,9% lên 3.690,48 điểm. Sắc xanh cũng hiện diện trên các thị trường Sydney, Singapore và Jakarta.

Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) thu hẹp đà giảm so với đầu phiên nhưng vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, giảm 0,3% xuống 62.693,16 điểm. Các thị trường Wellington, Mumbai và Manila cũng đi xuống.

Kể từ khi các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6/2026, giá cổ phiếu của nhóm này đã liên tục chịu áp lực.

Giới đầu tư lo ngại các doanh nghiệp này đang được định giá quá cao, chi phí khổng lồ đầu tư cho cơ sở hạ tầng có thể không mang lại lợi nhuận tương xứng, cùng với chi phí trả nợ ngày càng tăng.

Dù Meta và hãng sản xuất thiết bị chip Lam Research ghi nhận lợi nhuận vượt dự báo trong tuần này, cổ phiếu của các công ty này vẫn sụt giảm.

Chuyên gia Fawad Razaqzada từ FOREX.com nhận định các nhà đầu tư hiện đòi hỏi những kết quả khả quan hơn nữa để phù hợp với mức định giá cao của nhóm công nghệ.

Áp lực trên thị trường chứng khoán diễn ra cùng thời điểm giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng do những lo ngại về xung đột tại Trung Đông. Điều này làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất và đẩy chi phí đi vay của chính phủ lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yen tăng giá so với đồng USD nhờ dữ liệu lạm phát tích cực của Nhật Bản, qua đó làm tăng đồn đoán về khả năng nước này tiếp tục nâng lãi suất.

Trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng ghi nhận lực cầu gia tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn, kéo lợi suất giảm từ mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 13,52 điểm (0,77%) lên 1.774,15 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,62 điểm (0,62%) lên 262,70 điểm./.





Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do sức ép từ nhóm công nghệ Cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục đà lao dốc sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều từ Phố Wall khiến thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 22/10.