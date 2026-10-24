Động đất độ lớn 7,2 gần Vanuatu, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Sáng 24/10, một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra gần quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, khiến Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương phát cảnh báo sóng thần.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km dưới đáy biển tại vùng biển cách đảo Sola của Vanuatu khoảng 200km về phía Tây.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối nông, có nguy cơ gây sóng thần nguy hiểm tại các khu vực trong phạm vi 300km tính từ tâm chấn.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại vật chất do trận động đất này./.

Động đất có độ lớn 7,0 tại Kamchatka của Nga Theo Reuters, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/10.