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Trung Quốc và Liên minh châu Âu cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp cùng EU thực hiện các đồng thuận then chốt đã đạt được nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ ưu tiên và đóng góp vào việc cải thiện hệ thống quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu.

Hải Yến
Cánh đồng điện Mặt Trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cánh đồng điện Mặt Trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông cáo báo chí của bộ trên cho biết, ông Hoàng Nhuận Thu đã đưa ra cam kết này trong cuộc gặp với bà Teresa Ribera, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, bên lề Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17)-đang diễn ra tại Yerevan, thủ đô Armenia.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về Đối thoại cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu về môi trường và khí hậu, công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu, các cuộc đàm phán về một văn kiện quốc tế có tính ràng buộc pháp lý đối với vấn đề ô nhiễm nhựa, cũng như Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Bộ trưởng Hoàng Nhuận Thu cho biết việc thiết lập Đối thoại cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu về môi trường và khí hậu đã tạo ra một nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác song phương, đồng thời cùng thúc đẩy các tiến trình đa phương trên toàn cầu.

Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp cùng Liên minh châu Âu thực hiện các đồng thuận then chốt đạt được thông qua cơ chế đối thoại này, thúc đẩy các nhiệm vụ ưu tiên và đóng góp vào việc cải thiện hệ thống quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu.

Ông cho rằng Trung Quốc và EU cần tiếp tục tăng cường trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về các vấn đề như thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal cũng như công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Teresa Ribera đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong công tác bảo vệ sinh thái, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như vai trò của quốc gia này trong các cuộc đàm phán quốc tế về môi trường và khí hậu.

Bà bày tỏ hy vọng Đối thoại cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu về môi trường và khí hậu sẽ góp phần thúc đẩy các ưu tiên toàn cầu, bao gồm hành động vì khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát ô nhiễm nhựa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #EU #khí hậu #môi trường #hợp tác #đa dạng sinh học #COP31 Trung Quốc
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