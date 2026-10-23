Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi tăng tiếng nói cho các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tăng cường tiếng nói cho các nước đang phát triển, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc cải cách phù hợp với trật tự thế giới đang thay đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới diễn ra ở Ấn Độ tối 22/10, Thủ tướng Modi kêu gọi tăng cường các thể chế và trao tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển, đồng thời nhấn mạnh quá trình ra quyết định toàn cầu phải thích ứng với thực tế đang thay đổi.

Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, Liên hợp quốc được thành lập dựa trên các nguyên tắc đối thoại, hợp tác và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, song những thay đổi của thế giới hiện nay đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh trật tự toàn cầu.

Ông cho rằng các nền kinh tế mới và những cường quốc mới nổi lên, trong khi các thách thức mà thế giới phải đối mặt ngày càng phức tạp.

Trước tình hình đó, ông Modi cho rằng mô hình vận hành của Liên hợp quốc hiện nay đang bộc lộ rõ những hạn chế. Sự xuất hiện của những tiếng nói mới đòi hỏi các thể chế toàn cầu phải được củng cố, dành tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế trong thời kỳ khủng hoảng.

Bên cạnh vấn đề cải cách thể chế, ông Modi lưu ý nguy cơ thương mại, công nghệ và các tuyến đường biển bị sử dụng như công cụ gây sức ép, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác quốc tế và bảo đảm các hoạt động toàn cầu vận hành trên cơ sở đối thoại.

Vào đầu tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cũng kêu gọi Liên hợp quốc tiến hành cải cách, cho rằng tổ chức này cần nâng cao khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế và bảo đảm tính đại diện của Hội đồng Bảo an đối với cộng đồng quốc tế./.

Việt Nam đề nghị UNESCO đối xử ưu đãi với các nước đang phát triển Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đánh giá cao vai trò và đóng góp của Công ước 2005 cho hoà bình và phát triển bền vững trên thế giới.