Đài Loan (Trung Quốc) hủy gần 1.000 chuyến bay do siêu bão Champi

Gần như toàn bộ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng cửa trong ngày 23/10 để ứng phó với bão Champi. Dù đang suy yếu, cơn bão vẫn có thể đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo, kèm theo gió mạnh và mưa xối xả.

Thị trường tài chính Đài Loan nghỉ giao dịch trong phiên cuối tuần, trường học và công sở cũng đồng loạt đóng cửa. Chỉ quần đảo Kim Môn vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Cơ quan giao thông Đài Loan cho biết toàn bộ 262 chuyến bay nội địa cùng 669 chuyến bay quốc tế trong ngày 23/10 đã bị hủy. Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam vẫn vận hành bình thường.

Tại thành phố Đài Bắc, hệ thống giao thông công cộng, gồm cả tàu điện ngầm, tiếp tục hoạt động nhưng giảm tần suất.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan, Champi từng đạt cấp siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương năm nay.

Hiện, bão vẫn duy trì sức gió giật khoảng 191 km/h gần tâm và nằm cách mũi cực Nam của Đài Loan khoảng 320km về phía Đông.

Theo dự báo, bão sẽ đi qua vùng biển sát phía Đông Bắc Đài Loan, sau đó chuyển hướng lên phía Bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục rồi đi vào miền Nam Nhật Bản, trước tiên là đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa.

Bão đã khiến 1 người thiệt mạng và 94 người bị thương tại Đài Loan. Giới chức đã sơ tán gần 1.300 người khỏi các khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo chưa thể loại trừ khả năng bão đổ bộ trực tiếp nếu cơn bão dừng lại, đổi hướng hoặc di chuyển dao động khi tiến gần hòn đảo. Bão càng di chuyển chậm, gió mạnh càng ảnh hưởng tới Đài Loan lâu hơn./.

Siêu bão Champi không vào Biển Đông nhưng có thể gây gió mạnh, sóng lớn Dù ít khả năng di chuyển vào Biển Đông, siêu bão Champi vẫn có thể khiến vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.