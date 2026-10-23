Thế giới

Châu Á-TBD

Đài Loan (Trung Quốc) hủy gần 1.000 chuyến bay do siêu bão Champi

Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa gần toàn bộ vùng lãnh thổ và hủy 931 chuyến bay trong ngày 23/10 để ứng phó bão Champi. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ bão đổi hướng, đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo.

Hương Thủy

Gần như toàn bộ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng cửa trong ngày 23/10 để ứng phó với bão Champi. Dù đang suy yếu, cơn bão vẫn có thể đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo, kèm theo gió mạnh và mưa xối xả.

Thị trường tài chính Đài Loan nghỉ giao dịch trong phiên cuối tuần, trường học và công sở cũng đồng loạt đóng cửa. Chỉ quần đảo Kim Môn vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Cơ quan giao thông Đài Loan cho biết toàn bộ 262 chuyến bay nội địa cùng 669 chuyến bay quốc tế trong ngày 23/10 đã bị hủy. Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam vẫn vận hành bình thường.

Tại thành phố Đài Bắc, hệ thống giao thông công cộng, gồm cả tàu điện ngầm, tiếp tục hoạt động nhưng giảm tần suất.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan, Champi từng đạt cấp siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương năm nay.

Hiện, bão vẫn duy trì sức gió giật khoảng 191 km/h gần tâm và nằm cách mũi cực Nam của Đài Loan khoảng 320km về phía Đông.

Theo dự báo, bão sẽ đi qua vùng biển sát phía Đông Bắc Đài Loan, sau đó chuyển hướng lên phía Bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục rồi đi vào miền Nam Nhật Bản, trước tiên là đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa.

Bão đã khiến 1 người thiệt mạng và 94 người bị thương tại Đài Loan. Giới chức đã sơ tán gần 1.300 người khỏi các khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo chưa thể loại trừ khả năng bão đổ bộ trực tiếp nếu cơn bão dừng lại, đổi hướng hoặc di chuyển dao động khi tiến gần hòn đảo. Bão càng di chuyển chậm, gió mạnh càng ảnh hưởng tới Đài Loan lâu hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão Champi #Đài Loan #hủy chuyến bay #sơ tán #thời tiết Đài Loan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại thành phố Mumbai ngày 20/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Cơ hội mới, rào cản cũ trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ

Khoảng cách giữa các tuyên bố chính trị và kết quả thực tế giữa quan hệ Mỹ-Ấn vẫn còn đáng kể trong bối cảnh hai nước phải cân bằng lợi ích kinh tế, toan tính chiến lược và biến động địa chính trị.

Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng giải pháp căn bản để duy trì ổn định tại khu vực biên giới là thu hẹp khác biệt trong nhận thức giữa hai bên về các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14

Hai bên đã tiến hành rà soát tổng thể quan hệ hợp tác, tiến độ triển khai cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được; nhất trí quan hệ Việt Nam-New Zealand đang đạt được những tiến triển rất tích cực.