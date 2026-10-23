Nhật Bản coi đợt rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng là "khủng hoảng nghiêm trọng"

Ngày 23/10, Sagawa Express Co. - một trong những công ty giao hàng tận nơi lớn nhất Nhật Bản - cho biết thông tin cá nhân bao gồm tên tuổi và địa chỉ gắn trên khoảng 53,23 triệu đơn hàng có nguy cơ đã bị lộ sau khi dịch vụ theo dõi bưu kiện trực tuyến của hãng bị truy cập trái phép.

Các dữ liệu bị ảnh hưởng bao gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại của những khách hàng từng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Sagawa hoặc nhận bưu kiện do công ty này giao từ ngày 21/6 đến ngày 30/9.

Thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu đăng nhập dịch vụ tra cứu không bị rò rỉ. Sagawa đã xác nhận hành vi truy cập trái phép vào ngày 30/9 và ngay lập tức tạm dừng một phần các dịch vụ trực tuyến để ngăn chặn thiệt hại lan rộng. Một số dịch vụ bị tạm dừng đã hoạt động trở lại vào ngày 23/10.

Cùng ngày, Arcadia Inc. - một công ty cung cấp dịch vụ thông tin thiên tai - tiết lộ khoảng 1,42 triệu thư điện tử nghi vấn đã được gửi từ hệ thống của họ do hậu quả của các cuộc tấn công mạng.

Arcadia đã phải tạm ngừng dịch vụ vào ngày 13/10 sau khi phát hiện hệ thống máy tính bị truy cập trái phép. Máy chủ của công ty đã hoạt động trở lại 2 ngày sau đó, tuy nhiên khoảng 3,13 triệu địa chỉ thư điện tử có thể đã bị rò rỉ.

Cũng trong ngày 23/10, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng do Trí tuệ Nhân tạo (AI) gây ra, bao gồm đe dọa an ninh mạng và nguy cơ cú sốc thị trường, có thể lan truyền sang hệ thống ngân hàng của nước này.

Trước đó, một số trang web của các bộ, ngành và dịch vụ doanh nghiệp tại Nhật Bản cũng đã phải tạm dừng hoạt động một phần để tránh rủi ro, sau khi phát hiện lỗ hổng bảo mật trong ngôn ngữ lập trình phổ biến PHP.

Trước những nguy cơ trên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết Văn phòng Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề an ninh mạng, trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân tại các doanh nghiệp trên cả nước.

Bà Takaichi đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với người đứng đầu Ban Chiến lược An ninh mạng của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, sau khi đơn vị này trình các đề xuất khẩn cấp nhằm ứng phó với mối đe dọa tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Mô tả tình hình hiện tại là một "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng," bản đề xuất kêu gọi thành lập một cơ quan ứng phó mới trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, đồng thời thúc giục chính phủ có biện pháp xoa dịu sự lo lắng của công chúng trước các đợt tấn công mạng.

Đảng LDP cũng kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ không gian mạng của Nhật Bản thông qua việc nâng cao nhận thức của giới lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty niêm yết, cùng với việc đào tạo và thu hút đội ngũ chuyên gia an ninh mạng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết bộ này sẽ thành lập một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng gồm các "hacker mũ trắng" nhằm đối phó với làn sóng tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu gần đây.

Hacker mũ trắng là những chuyên gia an ninh mạng, tấn công các hệ thống nhưng không có mục đích phá hoại hay đánh cắp dữ liệu mà nhằm tìm ra các lỗ hổng bảo mật để vá lỗi trước khi bị kẻ xấu lợi dụng./.

Hàn Quốc: Thêm vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của khoảng 24.000 người KEPCO xác nhận thông tin cá nhân của khoảng 24.000 nhân viên bị phát tán trên một trang web bên ngoài, trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp xảy ra các vụ rò rỉ dữ liệu và sự cố an ninh mạng.