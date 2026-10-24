Cơm jollof: Từ món ăn dân dã đến biểu tượng văn hóa

Cơm jollof là một trong những món ăn tiêu biểu của Tây Phi, nổi bật với màu đỏ cam bắt mắt và hương vị đậm đà từ cà chua, hành, ớt cùng các loại gia vị. Món ăn phổ biến trong những dịp sum họp gia đình, lễ kỷ niệm, đám cưới và các buổi tiệc, đồng thời trở thành một phần bản sắc văn hóa của khu vực.

Lịch sử của jollof gắn với đế chế Wolof (còn gọi là Jolof) ở khu vực Tây Phi. Từ nền tảng chung, mỗi quốc gia và gia đình phát triển công thức riêng, tạo nên sự khác biệt về nguyên liệu, hương vị và cách chế biến, thể hiện niềm tự hào về truyền thống ẩm thực của mỗi nước.

Sự khác biệt ấy còn tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về phiên bản jollof ngon nhất. Không chỉ là món ăn quen thuộc, jollof còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần kết nối cộng đồng Tây Phi trong và ngoài khu vực thông qua niềm tự hào về ẩm thực truyền thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, tại Liên hoan Ẩm thực Tây Phi (WAFFEST) năm 2026, diễn ra ở thủ đô Banjul của Gambia từ ngày 15-21/10, món cơm jollof tiếp tục thu hút sự chú ý khi nước chủ nhà tiếp tục giành danh hiệu món cơm jollof ngon nhất, vượt qua các đối thủ trong khu vực như Ghana, Nigeria, Sierra Leone và Liberia. Đây là năm thứ hai liên tiếp Gambia giành giải thưởng này.

Người chiến thắng trong cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài danh hiệu cơm jollof truyền thống, Gambia còn giành giải Đầu bếp của năm, đứng đầu các hạng mục làm bánh mì và nướng barbecue (BBQ). Ở hạng mục Đầu bếp của năm, Sierra Leone đứng thứ hai, Nigeria thứ ba. Tại hạng mục làm bánh mì, Nigeria xếp thứ hai, trong khi Ghana thứ ba.

Kết quả cuộc thi cho thấy năng lực cạnh tranh của các quốc gia tham gia, đồng thời khẳng định tiềm năng ngày càng lớn của truyền thống ẩm thực Tây Phi trong phát triển du lịch, nâng cao kỹ năng nghề và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Liên hoan Ẩm thực Tây Phi 2026 cũng tạo cơ hội để các đầu bếp trao đổi kiến thức, kết nối đối tác và tìm kiếm khả năng hợp tác trong ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn.

Qua đó, sự kiện góp phần quảng bá di sản ẩm thực Tây Phi ra quốc tế, nâng cao vị thế của các đầu bếp địa phương và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh đó, sự kiện cũng góp phần đẩy giao lưu văn hóa và phát triển các hoạt động kinh tế gắn với ẩm thực trong khu vực./.

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