Tiếng hát, câu cười nơi vùng cao Chiềng Mai của tỉnh Sơn La

Những công trình thiết thực tại bản Buốt Văn (Sơn La) do Công an xã Chiềng Mai và Trung tâm Nội dung số và Truyền thông triển khai, không chỉ giúp bà con đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn, mà còn là điểm tựa để giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bằng những việc làm cụ thể như làm đường bêtông, đổ sân nhà văn hóa, lắp điện thắp sáng và hỗ trợ máy móc sản xuất, Công an xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La phối hợp cùng Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN) đang cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động.

Những công trình thiết thực tại bản Buốt Văn không chỉ giúp bà con đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn, mà còn là điểm tựa để giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bà con ở khu dân cư Pha Din, bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai hôm nay tập trung về nhà văn hóa bản từ sớm. Người đi bộ, người đi xe máy, ai nấy đều phấn khởi trên con đường bêtông vừa mới hoàn thành. Trước đây, muốn vào khu dân cư này chỉ có con đường dốc đá gập ghềnh, mưa xuống là lầy lội, đi lại rất khó khăn.

Khi công trình "Mái ấm bản vui" được khánh thành, con đường bêtông mới cùng hệ thống điện thắp sáng năng lượng mặt trời đã giải quyết đúng nhu cầu sát sườn nhất của người dân.

Từ con đường bêtông mới mở đến ánh đèn điện thắp sáng mỗi đêm, những thay đổi ở bản Buốt Văn xuất phát từ việc lắng nghe và giải quyết đúng nhu cầu thực tế của nhân dân.

Khi lực lượng Công an sát dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân trong từng việc làm cụ thể, sự tin tưởng của bà con chính là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn sự bình yên cho mỗi bản làng nơi vùng cao Chiềng Mai./.