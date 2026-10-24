Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Lào, chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới

Ngày 24/10, tại khu vực cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sỹ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, hỗ trợ an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí và các hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo xã Hướng Lập, lãnh đạo huyện Sê Pôn (Lào) cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân hai nước.

Tại chương trình, trong không khí đoàn kết, hữu nghị, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào; khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ gắn bó lâu đời, được hun đúc qua những năm tháng cùng đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cùng các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng, dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt này. Đây cũng là mối quan hệ đã được tôi luyện qua thời gian, được các thế hệ gìn giữ, vun đắp và tiếp nối.

Ngày nay, tinh thần đó tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ sự sẻ chia, giúp đỡ trong cuộc sống đến phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Hướng Lập và Đại đội Biên phòng 321 là minh chứng sinh động cho việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội; trong đó, đoàn cán bộ y, bác sỹ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới.

Ban Tổ chức cũng đã khánh thành và bàn giao các công trình dân sinh, gồm: Ánh sáng đường biên, Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào, Nhà ăn nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú La Cồ (ở Cụm bản La Cồ, Lào).

Ngoài ra, chương trình cũng đã trao tặng 500 cuốn vở, 2 bộ bàn ghế ăn cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú La Cồ. Tổng kinh phí các hoạt động, công trình trao tặng khoảng 1,9 tỷ đồng.

Dịp này, tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng các cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, bảo vệ biên giới vinh dự nhận Giấy khen do chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tặng.

Thông qua các việc làm cụ thể, nhân văn, chương trình đã góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam- Lào, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

Cần Thơ hợp tác phát triển nhân lực chất lượng cao với các địa phương của Lào Chiều 14/10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về thúc đẩy tăng cường hợp tác toàn diện.